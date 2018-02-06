GMC Yukon Denali satışta!

ABD merkezli cip, kamyon ve kamyonet üreticisi GMC Truck
, 2018 GMC Yukon Denali
modelini satışa sundu. En son ABD’nin kuzeyinde bulunan Rocky dağlarındaki kış testinde görüntülenen Yukon Denali yeni tasarımıyla SUV
segmentinde çığır açacak gibi görünüyor.
2018 Yukon Denali’nin 6.2 litrelik V8
motoru 420 beygir
gücünde ve 4,100 rpm’de 460 lb-ft tork üretiyor. Bu güçlü motor 10 vitesli otomatik şanzıman ile desteklenmiş. Bu bir önceki modelde kullanılan sekiz vitesli otomatik şanzımandan çok daha iyi bir seçim. Ayrıca yeni modelin ağrılığı 5.482 kg
olmasına rağmen yakıt ekonomisinde gözle görülür değişiklikler mevcut.
Şirket mühendislerinden Eric Stanczak
yaptığı açıklamada yeni modelde öncelikli olarak sürüş performansını iyileştirmeyi tercih ettiklerini söyledi. Yukon ile seyahat ederken tartışmasız son derece güçlü ve güvende hissedeceksiniz. Çünkü zorlu hava şartlarında 90 km/s hızda yapılan çarpışma testlerinde dahi araçtaki kimsenin burnu bile kanamadığı görüldü. Yeni Yukon Denali
için ABD başlangıç fiyatları 78.000 dolar
civarında ancak ülkemizdeki fiyatlar henüz tam olarak bilinmiyor. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz.
GMC Yukon Denali için piyasadaki en büyük rakip Cadillac Escalade olarak görülüyor.
Adem Özdoğan