GMC Yukon Denali satışta!

Adem Özdoğan

ABD merkezli cip, kamyon ve kamyonet üreticisimodelini satışa sundu. En son ABD’nin kuzeyinde bulunan Rocky dağlarındaki kış testinde görüntülenen Yukon Denali yeni tasarımıylasegmentinde çığır açacak gibi görünüyor.2018 Yukon Denali’nin 6.2 litrelikmotorugücünde ve 4,100 rpm’de 460 lb-ft tork üretiyor. Bu güçlü motor 10 vitesli otomatik şanzıman ile desteklenmiş. Bu bir önceki modelde kullanılan sekiz vitesli otomatik şanzımandan çok daha iyi bir seçim. Ayrıca yeni modelin ağrılığıolmasına rağmen yakıt ekonomisinde gözle görülür değişiklikler mevcut.Şirket mühendislerindenyaptığı açıklamada yeni modelde öncelikli olarak sürüş performansını iyileştirmeyi tercih ettiklerini söyledi. Yukon ile seyahat ederken tartışmasız son derece güçlü ve güvende hissedeceksiniz. Çünkü zorlu hava şartlarında 90 km/s hızda yapılan çarpışma testlerinde dahi araçtaki kimsenin burnu bile kanamadığı görüldü. Yeniiçin ABD başlangıç fiyatlarıcivarında ancak ülkemizdeki fiyatlar henüz tam olarak bilinmiyor. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz.