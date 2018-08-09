Bilindiği gibi, sabah 03.25 sıralarında Kuşadası Körfezi açıklarında bir kaçak göçmen botunun battığı yolundaki ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olaya müdahale etti. Sahil Güvenlik uçağı tarafından yeri tespit edilen lastik botla ilgili 2 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik helikopteri de arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonucu sahil güvenlik botları tarafından 1’i kadın 4 kaçak göçmen sağ olarak kurtarılırken, Irak uyruklu 7’si çocuk ve 2’si kadın göçmenin ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Boğularak hayatlarını kaybeden Irak uyruklu göçmenlerin cesetleri Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kurtarılan kaçak göçmenlerin verdiği ifadeler doğrultusunda, kayıp olmadığı ve batan lastik bota 12 Irak uyruklu, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 13 kişi bindiklerini söylediler.

SURİYE UYRUKLU İNSAN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Bu arada, Kuşadası Körfezi’nde yaşanan kaçak göçmen faciasının ardından Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, faciadan sağ olarak kurtulanların ifadesini aldı. Yapılan araştırmada alabora olan tekneden sağ olarak kurtarılan Suriye uyruklu göçmenin insan tacirliğini organize eden kişi olduğu ortaya çıktı. Sağ kurtulan kaçak göçmenler, “ Suriye uyruklu bir kişi ile anlaştık. Bize bot bularak Yunanistan’ın Sisam adasına götüreceğini söyledi. Sabaha karşı bize küçük bir bot getirdi ve hep birlikte bota binmemizi istedi. Bize can yeleği verilmeyince itiraz ettik. Aramızda tartışma çıktı. Bunun üzerine kendisin de bota bindi. Bir süre sonra da bot küçük olduğu için alabora oldu ve çocuklar ve kadınlar denize düşüp boğuldu “ dediler. Kaçak göçmenlerin ifadesinin ardından KOM ekipleri tarafından kaçak göçmenleri para karşılığı yurt dışına kaçırmaya çalışan ve alabora olan tekneden sağ kurtulan Suriye uyruklu insan taciri gözaltına alındı. Faciadan sağ kurtulan kaçak göçmenler tarafından teşhis edilen ve gözaltına alınan Suriye uyruklu insan kaçakçısı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İHA