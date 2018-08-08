Göçük altında kalan inşaat işçisi hayatını kaybetti

İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir inşaatın merdiven kısmında göçük meydana geldi. Muratbey Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait olan binanın otopark inşaatında çalışan Mehmet Gündüzeli (53), göçüğün altında kaldı. Beton yığınının altında kalan inşaat işçisi, iş arkadaşları ve olay yerine gelen AKS ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 ambulans ekibi tarafından Torbalı Devlet Hastanesine götürülen Gündüzeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

İHA