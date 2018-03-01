God of War 4'a özel sürümler

Normal sürümlere oranla hayli pahalı olan bu özel sürümler içerisinde çeşitli ekstralar, özel bir kutu ve çeşitli boyutlarda figürler barındırıyor. Koleksiyon tutkunları için tasarlanan bu özel sürümler
çoğu zaman ülkemizde satışa sunulmuyor. Sunulsa da içerikler hayli kısıtlı oluyor.
Bu yüzden ülkemizdeki oyun koleksiyoncuları çoğu zaman özel sürümleri yurt dışından temin etmek zorunda kalıyorlar. Neyse ki yeni God of War için böyle bir zahmete gerek kalmayacak. Keza PlayStation Türkiye
’den yapılan açıklamaya göre God of War özel sürümleri
Türkiye’de de satışa sunulacak. Üstelik bu özel sürümler oyunla eş zamanlı olarak yani 20 Nisan’da raflardaki yerini alacak.
Peki God of War özel sürümleri ne gibi ekstralar içeriyor. PlayStation Türkiye tarafından paylaşılan God of War özel sürümleri
ile ilgili bilgilere aşağıdan göz atabilirsiniz.
Collector’s Edition
Fiziksel İçerikler
9’’ Kratos & Atreus Figür
Steelbook Kapak
Oyun Diski
2’’ “Huldra Kardeşler” oymaları
Özel Litograf
Kumaş Harita
Dark Horse Sanat Kitabı
Dijital İçerikler
Death’s Vow Zırh Seti
Exile’s Guardian Kalkan
Dark Horse Çizgi Roman
Dinamik Tema (PS4)
Limited Edition
Fiziksel İçerikler
Steelbook Kapak
Oyun Diski
Dark Horse Sanat Kitabı
Dijital İçerikler
Death’s Vow Zırh Seti
Exile’s Guardian Kalkan
Dinamik Tema (PS4)
Adem Özdoğan