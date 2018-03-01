God of War 4'a özel sürümler

Collector’s Edition

Limited Edition

Adem Özdoğan

Normal sürümlere oranla hayli pahalı olan bu özel sürümler içerisinde çeşitli ekstralar, özel bir kutu ve çeşitli boyutlarda figürler barındırıyor. Koleksiyon tutkunları için tasarlanan buçoğu zaman ülkemizde satışa sunulmuyor. Sunulsa da içerikler hayli kısıtlı oluyor.Bu yüzden ülkemizdeki oyun koleksiyoncuları çoğu zaman özel sürümleri yurt dışından temin etmek zorunda kalıyorlar. Neyse ki yeni God of War için böyle bir zahmete gerek kalmayacak. Keza’den yapılan açıklamaya göreTürkiye’de de satışa sunulacak. Üstelik bu özel sürümler oyunla eş zamanlı olarak yani 20 Nisan’da raflardaki yerini alacak.Peki God of War özel sürümleri ne gibi ekstralar içeriyor. PlayStation Türkiye tarafından paylaşılanile ilgili bilgilere aşağıdan göz atabilirsiniz.9’’ Kratos & Atreus FigürSteelbook KapakOyun Diski2’’ “Huldra Kardeşler” oymalarıÖzel LitografKumaş HaritaDark Horse Sanat KitabıDeath’s Vow Zırh SetiExile’s Guardian KalkanDark Horse Çizgi RomanDinamik Tema (PS4)Steelbook KapakOyun DiskiDark Horse Sanat KitabıDeath’s Vow Zırh SetiExile’s Guardian KalkanDinamik Tema (PS4)