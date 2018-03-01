İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

God of War 4'a özel sürümler

Malum, günümüzde oyun sektörü önemli bir hacme ulaşmış durumda. Elbette bu durup dururken olmuş birşey değil. Oyun dünyasına gönül veren milyonlarca insan, bu sektörün büyümesinde büyük pay sahibi. Kimi oyuncular için oyun sadece bir yapımı oynayıp bitirmekten ibaretken, kimileri içinse koleksiyonluk nadide bir parçadır. İşte bu tarz oyuncular için günümüzde, normal sürümlerin yanı sıra özel sürümler de mevcut

God of War 4'a özel sürümler
Normal sürümlere oranla hayli pahalı olan bu özel sürümler içerisinde çeşitli ekstralar, özel bir kutu ve çeşitli boyutlarda figürler barındırıyor. Koleksiyon tutkunları için tasarlanan bu özel sürümler çoğu zaman ülkemizde satışa sunulmuyor. Sunulsa da içerikler hayli kısıtlı oluyor.

Bu yüzden ülkemizdeki oyun koleksiyoncuları çoğu zaman özel sürümleri yurt dışından temin etmek zorunda kalıyorlar. Neyse ki yeni God of War için böyle bir zahmete gerek kalmayacak. Keza PlayStation Türkiye’den yapılan açıklamaya göre God of War özel sürümleri Türkiye’de de satışa sunulacak. Üstelik bu özel sürümler oyunla eş zamanlı olarak yani 20 Nisan’da raflardaki yerini alacak.

Peki God of War özel sürümleri ne gibi ekstralar içeriyor. PlayStation Türkiye tarafından paylaşılan God of War özel sürümleri ile ilgili bilgilere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Collector’s Edition 

Fiziksel İçerikler

9’’ Kratos & Atreus Figür
Steelbook Kapak
Oyun Diski
2’’ “Huldra Kardeşler” oymaları
Özel Litograf
Kumaş Harita
Dark Horse Sanat Kitabı

Dijital İçerikler

Death’s Vow Zırh Seti
Exile’s Guardian Kalkan
Dark Horse Çizgi Roman
Dinamik Tema (PS4)

Limited Edition

Fiziksel İçerikler

Steelbook Kapak
Oyun Diski
Dark Horse Sanat Kitabı

Dijital İçerikler

Death’s Vow Zırh Seti
Exile’s Guardian Kalkan
Dinamik Tema (PS4)


SAMSUNG GALAXY J6 ORTAYA ÇIKTI



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

BlackBerry Ghost geliyor!

BlackBerry Ghost geliyor!
iPhone XS en yüksek çözünürlüklü iPhone olacak!

iPhone XS en yüksek çözünürlüklü iPhone olacak!
Xperia XZ2 kaçtan satılacak?

Xperia XZ2 kaçtan satılacak?
Sony Xperia XZ2’ye büyük tepki var

Sony Xperia XZ2’ye büyük tepki var
Nokia 8 Sirocco şaşırttı!

Nokia 8 Sirocco şaşırttı!
Samsung Galaxy S9’ın pil performansı nasıl?

Samsung Galaxy S9’ın pil performansı nasıl?
Sony Xperia XZ2 Compact’a yakından bakın

Sony Xperia XZ2 Compact’a yakından bakın
Sony Xperia XZ2’ye yakından bakıyoruz

Sony Xperia XZ2’ye yakından bakıyoruz
Kaspersky'ın araştırma sonucu: Eski sevgiliniz kişisel verilerinizi kullanabilir

Kaspersky'ın araştırma sonucu: Eski sevgiliniz kişisel verilerinizi kullanabilir
Apple üst seviye bir kulaklık geliştirecek

Apple üst seviye bir kulaklık geliştirecek
Porsche 911 GT3 RS geliyor!

Porsche 911 GT3 RS geliyor!