God of War'dan Avengers:Infinity War göndermesi

Can Hakman

’ın kült oyunuserisinin son bölümü sürprizlerle dolu. Kısa bir süre önce oyunun koleksiyon eklentisiyle beraber gelen haritanın şifrelerini çözen oyuncular, bu durum sayesinde çok güçlü bir balta topuzuna sahip oldu. Yeni ortaya çıkan özellik sayesinde oyuncular Thanos’un sonsuzluk eldivenine sahip olabiliyor.Bu özel içerik birkullanıcısı tarafından keşfedildi. Ancak oyuna daha başlamadıysanız bu haber spoiler içerebilir. Bu arada sonsuzluk eldivenine sahip olmak aslında çokta zor değil.Oyunda 'Shattered Gauntlet of Ages' isminde epik bir yetenek bulunuyor, bu yeteneği sonuna kadar güçlendirdiğinizde ise karşınıza Avengers: Infıty War'da bulunan taşlar çıkıyor. Her biri farklı bir taşa karşın altı büyücü var:Andvari’s Soul – Ruh TaşıNjord’s Temporal Stone – Zaman TaşıEye of the Outer Realm – Uzay TaşıIvaldi’s Corrupted Mind – Zihin TaşıAsgard’s Shard of Existence – Gerçeklik TaşıMuspelheim Eye of Power – Güç TaşıBu taşları üçünü eldiveninize eklediğiniz zaman tıpkı Thanos gibi yumruğunuzdan mor lazer ışınları ile saldırı yapabiliyorsunuz. Bu arada God of War, Infity War'dan yalnızca bir hafta önce piyasaya çıktı. Oyun ve film arasındaki tek fark ise Thanos'un Sonsuzluk Eldivenine altı taş takılıyor, Kratos'un eldivenine ise en fazla üç taş takılabiliyor.Yeni Şafak