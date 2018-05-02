God of War'dan Avengers:Infinity War göndermesi

PlayStation
’ın kült oyunu God of War
serisinin son bölümü sürprizlerle dolu. Kısa bir süre önce oyunun koleksiyon eklentisiyle beraber gelen haritanın şifrelerini çözen oyuncular, bu durum sayesinde çok güçlü bir balta topuzuna sahip oldu. Yeni ortaya çıkan özellik sayesinde oyuncular Thanos’un sonsuzluk eldivenine sahip olabiliyor.
Bu özel içerik bir Reddit
kullanıcısı tarafından keşfedildi. Ancak oyuna daha başlamadıysanız bu haber spoiler içerebilir. Bu arada sonsuzluk eldivenine sahip olmak aslında çokta zor değil.
Oyunda 'Shattered Gauntlet of Ages' isminde epik bir yetenek bulunuyor, bu yeteneği sonuna kadar güçlendirdiğinizde ise karşınıza Avengers: Infıty War'da bulunan taşlar çıkıyor. Her biri farklı bir taşa karşın altı büyücü var:
Andvari’s Soul – Ruh Taşı
Njord’s Temporal Stone – Zaman Taşı
Eye of the Outer Realm – Uzay Taşı
Ivaldi’s Corrupted Mind – Zihin Taşı
Asgard’s Shard of Existence – Gerçeklik Taşı
Muspelheim Eye of Power – Güç Taşı
Bu taşları üçünü eldiveninize eklediğiniz zaman tıpkı Thanos gibi yumruğunuzdan mor lazer ışınları ile saldırı yapabiliyorsunuz. Bu arada God of War, Infity War'dan yalnızca bir hafta önce piyasaya çıktı. Oyun ve film arasındaki tek fark ise Thanos'un Sonsuzluk Eldivenine altı taş takılıyor, Kratos'un eldivenine ise en fazla üç taş takılabiliyor.
Yeni Şafak
Can Hakman