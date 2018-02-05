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Godin’in kırılan dişi izleyenleri hayrete düşürdü

İspanya La Liga'nın 22.haftasında Atletico Madrid ile Valencia karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta Godin'in sakatlık anı yürekleri ağza getirdi.

05 Şubat 2018, Pazartesi 12:38
Godin’in kırılan dişi izleyenleri hayrete düşürdü
İspanya La Liga’nın 22.haftasında Atletico Madrid evinde Valencia’yı 1-0 mağlup etti. Çok sert mücadelelerin yaşandığı maçta ev sahibinin yıldız stoperi Diego Godin çok talihsiz bir sakatlık yaşadı.
 

DİŞLERİ KIRILDI


İkinci yarının başlarında kullanılan bir yan topta gol aramak için ileriye çıkan Godin, topa yükselirken rakip kaleci Neto ile çarpıştı. Ağzına gelen dirsek darbesi sonrası dişleri kırılan Uruguaylı’nın o anları saniye saniye ekranlara geldi.



Ağır çekimde gösterilen pozisyonda Godin’in kırılan bir dişi Neto’nun dirseğinde görüldü. Kanlar içinde yerde kalan Godin oyuna devam edemedi ve 52.dakikada yerini Juanfran’a bıraktı.



 


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