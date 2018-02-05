Godin’in kırılan dişi izleyenleri hayrete düşürdü

DİŞLERİ KIRILDI

Erdinç Şahin

’nın 22.haftasındaevinde1-0 mağlup etti. Çok sert mücadelelerin yaşandığı maçta ev sahibinin yıldız stoperiçok talihsiz bir sakatlık yaşadı.İkinci yarının başlarında kullanılan bir yan topta gol aramak için ileriye çıkantopa yükselirken rakip kaleciile çarpıştı. Ağzına gelen dirsek darbesi sonrası dişleri kırılan’nın o anları saniye saniye ekranlara geldi.Ağır çekimde gösterilen pozisyondakırılan bir dişi’nun dirseğinde görüldü. Kanlar içinde yerde kalanoyuna devam edemedi ve 52.dakikada yerini’a bıraktı.