Godin’in kırılan dişi izleyenleri hayrete düşürdü

İspanya La Liga
’nın 22.haftasında Atletico Madrid
evinde Valencia’yı
1-0 mağlup etti. Çok sert mücadelelerin yaşandığı maçta ev sahibinin yıldız stoperi Diego Godin
çok talihsiz bir sakatlık yaşadı.
DİŞLERİ KIRILDI
İkinci yarının başlarında kullanılan bir yan topta gol aramak için ileriye çıkan Godin,
topa yükselirken rakip kaleci Neto
ile çarpıştı. Ağzına gelen dirsek darbesi sonrası dişleri kırılan Uruguaylı
’nın o anları saniye saniye ekranlara geldi.
Ağır çekimde gösterilen pozisyonda Godin’in
kırılan bir dişi Neto
’nun dirseğinde görüldü. Kanlar içinde yerde kalan Godin
oyuna devam edemedi ve 52.dakikada yerini Juanfran
’a bıraktı.
Erdinç Şahin