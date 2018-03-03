Gogoboy Şafak: Ailem, arkadaşlarım biliyor, bazıları hâlâ şokun etkisinde

Erdinç Şahin

Hürriyet gazetesi yazarı Şafak Özbey, Türkiye'de Gogoboy olarak çalışan Şafak Şen ile çarpıcı bir söyleşiye imza attı. İşte Özbey'in köşe yazısı:- Gogoboy, adı üstünde “Go, go” teriminden (İngilizcede “Aç, aç”) yola çıkarak insanları harekete geçirecek, enerjisini kendine özgü dans ve şovlarla yükseltecek kişilere deniyor.- Diğer gogoboy’lara göre erotizm yerine sempatikliği ve enerjiyi kullandığımı düşünüyorum.- Bu biraz enteresan oldu... (Gülüyor) Alışılagelmiş şeylerin dışında olmak güzel ve bunun karşılığını alıyorum.- Bu çok sallantıda bir durum. Bazı aylar baktığımda 4 bin lira kadar kazandığımı fark ediyorum, bazen de 2-3 civarı oluyor. Ama hep parça parça kazandığımız için fark edemiyor insan.- İki sene oldu. İlk İtalya’da görmüştüm. Türkiye’de de olduğunu çok sonra öğrendim. Müzik kulağıma ve fiziğime güvendiğim için denedim, kendimi sahnede buldum.- Evet, biliyorlar. Bazıları hâlâ şokun etkisinde. (Gülüyor)- Sahnemiz, iki kategoriden oluşuyor. Biri koreografi, diğeri ‘free style’ dediğimiz gogo sahnesi. Koreografideki şovların kostümlerini çalıştığımız mekân, ‘free style’ olarak çıktığımız sahnenin kostümlerini kendimiz yaptırıyoruz. Bazen kumaş alıp terzide diktiriyoruz. Bazen kendi imkânlarımızla hallediyoruz.- Restorasyon okudum fakat küçüklüğümden beri müzikle ilgilendiğim için konservatuara hazırlanıyorum. Bu sene müzik okuyacağım. İlerde bu işi yapamayacağım zaman tüm odağımı müziğe ayırmayı düşünüyorum.- Perşembe günleri prova, cuma-cumartesi sahne. X Large, gece 23.00’te açılılıyor; 01.30’da sahnemiz başlıyor ve 04.00 gibi bitiyor. Yılbaşı, Sevgililer Günü gibi özel günlerde fazladan prova ve normalde sahne aldığımız günlerin dışında da sahnemiz olabiliyor.- Çalıştığımız mekândan dolayı bu tarz sorunlarla karşılaşmıyorum. Olanlar da tatlı şeyler. Hayranlık içerikli rahatsızlıklar sorun olmuyor. Mesela sosyal medyada olay daha çirkinleşiyor.- Evet, bazı müşterilerin beğendikleri özelliklerimizden dolayı bize jest yapmak amaçlı bunu yaptıkları doğrudur.- Şovda kullandığım kostümlerden biri slip çamaşır. Yanları tokalı. Tokaları açıp kostümü striptiz edasıyla çıkarıyormuş gibi yapıyorum. Bir keresinde yine bu hareketi yaparken elimden kaçırdım ve kostümüm tamamen açıldı. Ne kadar hızlı toparlamaya çalışsam da bazıları bu manzarayı gördü.