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Göğsünü elleyen adamı bir temiz dövdü!

Yeni Zelanda’da göğsünü elleyen adamı dövdüğü videoyla tüm dünyada gündem olan Madeline Anello-Kitzmiller, hiç kimsenin izni olmadan kendisine dokunamayacağını söyledi

02 Ocak 2018, Salı 16:05
Göğsünü elleyen adamı bir temiz dövdü!
29 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında Yeni Zelanda’da düzenlenen Rhythm and Vine Festival isimli etkinliğe giden Madeline Anello-Kitzmiller, göğsünün üstünde boyadan başka hiçbir şey olmadan yürüyordu.

Arkadaşıyla festivalin keyfini çıkaran 20 yaşındaki genç kadın, bir erkeğin arkadan yaklaşarak göğsünü ellemesiyle irkildi. Önce şoke olan Madeline Anello-Kitzmiller ve arkadaşı Kiri-Ann Hatfield, sonra kaçarak çimlere oturan adamı bularak dövdü.



Milliyet'in aktardığına göre sosyal medyada yayılan video, iki cesur kadının ünlenmesine neden oldu.

Gazetecilere konuşan Madeline Anello-Kitzmiller, yaptıklarından pişman olmadığını söyledi.



“Öyle giyinirse başına bu gelir” diye yorum yapanlara çok sinirlendiğini belirten genç kadın, daha önce kapalı kıyafetlerle dolaşırken de benzer olaylar yaşadığını ifade etti.



Genç kadın, “Umarım kadınlar için ilham kaynağı olmuşumdur. Kimsenin izinsiz bir şekilde size dokunmaya hakkı yoktur. Bunun için ne giydiğinizin de önemi yok” dedi.
 

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