Göğüs cerrahisinde 'uyanık ameliyat' dönemi

Başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok akciğer rahatsızlığı ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Teknolojinin ve cerrahi imkanların da gelişmesi ile beraber göğüs cerrahisi ameliyatları uyanık hastalarda da lokal anestezi ile yapılabilir hale geldi.



Hasta ile konuşa konuşa yapılan ameliyatlar özellikle ileri düzeyde kalp yetmezliği, KOAH gibi rahatsızlıkları olan ve ameliyat şansı olmayan akciğer hastalarına umut oluyor. Konu ile ilgili ilgili bilgi veren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Özkan Demirhan,"Uyanık hastalarda ameliyatlar çok eskiye dayanır aslında. Bunun nedeni de güvenilir genel anestezinin çok geç gelişmiş olmasıdır. Bu hastaların ameliyat esnasında

bilinci açık tutulmakta ve kooperasyon sağlanmaktadır.

Solunum cihazına bağlı olmadan solunumu kendiliğinden yapabilir durumdalar ve bölgesel olarak anestezi uygulanır. Bu yöntem günümüzde riskli hastalarda avantaj sağlıyor. İleri düzeyde kalp yetmezliği, KOAH gibi ciddi rahatsızlıkları olan ve genel anestezi uygulanması sakıncalı olan hastalara ameliyatlar lokal anestezi altında uygulanabiliyor. Bu da akciğer ve kalp rahatsızlıklarına bağlı olumsuzlukların ya da hayati risklerin ortadan kaldırılması imkanını sağlıyor. Hem açık hem kapalı olarak yapılabiliyor” dedi.

HANGİ AKCİĞER RAHATSIZLIKLARINDA UYGULANABİLİYOR?

HASTA UYUMU İŞLEMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Senim Tanay

Pek çok akciğer rahatsızlığında uyanık ameliyatların uygulanabildiğine değinen Doç.Dr. Özkan Demirhan,şeklinde konuştu.Hasta uyumunun bu tarz ameliyatlarda önemli olduğuna dikkat çeken Doç.Dr. Özkan Demirhan, "Hastanın uyumu bizim işlem süremizi hem kısaltır hem başarısını artırır. Dolayısı ile hastanın psikolojik sorunu olmaması lazım. Hastanın işlem süresine bağlı komplikasyonları da az oluyor. Hastanede kalış süresi daha az oluyor. Ayrıca ameliyat olacak göğüs kafesinde ciddi yapışıklıklar olmamalı ve daha önce o göğüs kafesinden operasyon olmamış olması gerekir" ifadelerini kullandı.