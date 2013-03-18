Göğüs ucuna bant modası

Yeni başlayan göğüs uçlarını bantlama modası dünyaca ünlü yıldızlar arasında giderek yayılıyor

18 Mart 2013, Pazartesi 07:52 Son Güncelleme: 09 Ağustos 2018, Perşembe 13:56
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Şarkıları, dansları ya da oyunculukları ile milyonları kendine hayran bırakan dünyaca ünlü birçok yıldız, modanın öncülüğünü de yapıyor. Kıyafetleri ve tarzlarıyla birçok insanı etkileyen yıldızlar arasında başlayan yeni moda ise kolay kolay herkesin cesaret edip uygulayabileceği cinsten değil. Ünlü yıldızlar arasında hızla yayılmaya başlayan göğüs uçlarını bantlama modası, frikik verme riskini de ortadan kaldırıyor.

GAZETEPORT

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