Göğüs ucuna bant modası

Şarkıları, dansları ya da oyunculukları ile milyonları kendine hayran bırakan dünyaca ünlü birçok yıldız, modanın öncülüğünü de yapıyor. Kıyafetleri ve tarzlarıyla birçok insanı etkileyen yıldızlar arasında başlayan yeni moda ise kolay kolay herkesin cesaret edip uygulayabileceği cinsten değil. Ünlü yıldızlar arasında hızla yayılmaya başlayan göğüs uçlarını bantlama modası, frikik verme riskini de ortadan kaldırıyor.

GAZETEPORT



