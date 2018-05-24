Gök bilimcilerden yeni iddia: Plüton kuyruklu yıldızlardan oluştu!

Science Alert internet sitesinde yer alan habere göre, Güneybatı Araştırma Enstitüsünden (SwRI) bilim adamları, Plüton ve 67P/Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızı arasında önemli benzerlikler olduğuna dikkati çekti.

SwRI’nın Uzay Bilimi ve Mühendislik Bölümü'nden kimyager Christopher Glein, yaptığı açıklamada, kimyasal bileşimi ve görüntüsü ele alındığında, Plüton’un milyonlarca kuyruklu yıldızın zaman içerisinde bir araya gelmesiyle oluştuğu sonucuna vardıklarını söyledi.

1930'DA KEŞFEDİLDİ

Güneş Sistemi’nin en dışında yer alan ve trilyonlarca kuyruklu yıldız ve göktaşına ev sahipliği yapan Kuiper Kuşağı’nda yer alan Plüton, 1930’da keşfedilmişti. Plüton’un taş ve buzdan oluştuğu düşünülüyordu.

2006'DA 'GEZEGEN'LİK STATÜSÜNÜ KAYBETTİ

Plüton 1930'dan 2006 yılına kadar Güneş Sistemi'nin 9'uncu gezegeni olarak kabul edildi; ancak 2006 yılında 'gezegen' tanımının yeniden yapılanmasıyla Plüton 'Güneş Sistemi'nin bir gezegeni' olma statüsünü kaybedip 'cüce gezegen' olarak tanımlandı.