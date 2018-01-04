Gökçe Akyıldız (Kırgın Çiçekler Songül) kimdir?



EZO GELİN DİZİSİNİN TEKGÜLÜ'YDÜ

GÖKÇE AKYILDIZ EVLİ Mİ?

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'dan hayranlarını sevindiren haber

Elif Bayram

30 Ekim 1992 tarihinde Sinop'ta dünyaya geldi. Dört çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olan Gökçe Akyıldız, küçük yaşlardan bu yana oyunculukla ilgilendi. 2002 yılında henüz 10 yaşındaykent filmindeisimli karakteri canlandıran Gökçe Akyıldız, ilk deneyimini bu şekilde gerçekleştirdi.Bir sonraki deneyiminiprogramlarında gerçekleştiren Gökçe Akyıldız, 2005 yılında artık deneyimli bir oyuncu olarak Zeynep dizisinde oynadı.2006 yılındadizisindekarakterini canlandıran oyuncu, Parmaklıklar Ardında, Gazi ve Kollama dizilerinde de boy gösterdi.Oyunculuk kariyerinin en önemli çıkışını isedizisinde gerçekleştirdi.dizilerinde ise bu deneyimini pekiştirdi.2013 yılında başlayandizisinde Aslı karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız, 2014 yılında bu projeyi tamamladı. Gökçe Akyıldız, 2017 yılının başından beri Atv ekranlarında yayınlanandizisindekarakterini canlandırıyor.ile Arif Diren'in oyunculuk serüvenleri nasıl başladı? İkili hikayelerini Kim Milyoner Olmak İster programında anlattı. İşte o anlar...Gökçe Akyıldız geçen temmuz ayında hayatını Mustafa Özyurt ile birleştirdi.