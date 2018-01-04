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Gökçe Akyıldız (Kırgın Çiçekler Songül) kimdir?

Gökçe Akyıldız 31 Aralık Pazar akşamı ATV’den Murat Yıldırım’ın sunumu ile yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programına katıldı. Kırgın Çiçekler dizisinde Songül akrakterini canlandıran Gökçe Akyıldız'ın hayatı seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Gökçe Akyıldız kimdir? Ne zaman evlendi? Kimle evli ve kaç yaşında... Bütün detaylar haberimizde...

04 Ocak 2018, Perşembe 11:09
Gökçe Akyıldız (Kırgın Çiçekler Songül) kimdir?
Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 tarihinde Sinop'ta dünyaya geldi. Dört çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olan Gökçe Akyıldız, küçük yaşlardan bu yana oyunculukla ilgilendi. 2002 yılında henüz 10 yaşındayken Bir Tutam Baharat filminde Saime isimli karakteri canlandıran Gökçe Akyıldız, ilk deneyimini bu şekilde gerçekleştirdi.



Bir sonraki deneyimini  Büyük Buluşma, Sırlar Dünyası ve Beşinci Boyut programlarında gerçekleştiren Gökçe Akyıldız, 2005 yılında artık deneyimli bir oyuncu olarak Zeynep dizisinde oynadı.


EZO GELİN DİZİSİNİN TEKGÜLÜ'YDÜ


2006 yılında Ezo Gelin dizisinde Tekgül karakterini canlandıran oyuncu, Parmaklıklar Ardında, Gazi ve Kollama dizilerinde de boy gösterdi.

Oyunculuk kariyerinin en önemli çıkışını ise Hayat Devam Ediyor dizisinde gerçekleştirdi. Bizim Okul ve Kötü Yol dizilerinde ise bu deneyimini pekiştirdi.

2013 yılında başlayan Fatih Harbiye dizisinde Aslı karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız, 2014 yılında bu projeyi tamamladı. Gökçe Akyıldız, 2017 yılının başından beri Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterini canlandırıyor.

Gökçe Akyıldız ile Arif Diren'in oyunculuk serüvenleri nasıl başladı? İkili hikayelerini Kim Milyoner Olmak İster programında anlattı. İşte o anlar...

GÖKÇE AKYILDIZ EVLİ Mİ?

Gökçe Akyıldız geçen temmuz ayında hayatını Mustafa Özyurt ile birleştirdi.

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