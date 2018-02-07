Gökçe Bahadır makyaj hali yayınlandı şaşkına çevirdi, işte görüntüsü

Büşra Kamış

Sevilen oyuncualışveriş için gittiği bir mağazada gazetecilere yakalandı.yle olduğu için önce görüntü vermek istemeyen Gökçe Bahadır sonra "Tamam çekin sorun yok. Nasıl olsa ekranda saç-makyaj dört dörtlük" dedi. Gökçe Bahadır'ın servis edilen makyajsız fotoğrafı takipçileri tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Gökçe Bahadırdekikarakteri vehaberimizde...Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali sosyal medyaya da damgasını vurdu. Twitter kullanıcılarının bir kısmı Bahadır'ı desteklerken bir kısımda adeta eleştiri yağmuruna tuttu. İşte o yorumlardan bazıları...*o kadar makyaja, ışığa, uyku düzensizliğine rağmen cildini korumayı başarmış. Yüzdeki çizgilerin zaten olması gerekiyor, makyaj da makyajsız da müthiş*Ayrıca makyajsız yakalanınca kedi görmüş fare gibi olan ünlülerimizden olmadığına sevindim Gökçe Bahadır. Doğallık budur işte*Ya bi de bu insanlar baya uykusuz ve yoğun çalışıyolar. O yorgunluğa, tek dinlenme gününde saç makyajla uğraşan delidir yani.*Günümüzde kadının kadına yaptığı kötülüğü kimse kimseye yapmıyor. Gökçe Bahadır makyajsız poz vermiş altındaki yorumlara inanamadım. Nefret kusmuş hemcinsleri. Yav arkadaş nedir bu kadına dayatılan güzel ve kusursuz olma durumu? Bi salın insanları ya.*Gökçe Bahadır nasıl alımlı bi kadınsın sen ya..hep şarkı söyle story at izlemeyen utansın*gökçe bahadır’ın “törpü” gibi bir karakterden buralara evrilmesi muazzam olay ya. kopil’den mert fırat’a uzanan bir başarı hikayesi.*gökçe bahadır seni izlerken gözlerim doluyor kendime hakim olamıyorum ve dünyayı toz pembe görüyorum senin bana bunu yapmaya ne hakkın varUfak Tefek Cinayetler'in 15. yeni bölümde, Oya'nın evine giden Serhan kahvaltı sürprizi yaptı! Oya ve Serhan'ın Sezen Aksu şarkısı eşliğindeki romantik kahvaltı dansı diziye damga vurdu! Ufak Tefek Cinayetler'in 16. bölümünden de ilk sahne yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in 6 Şubat Salı yayınlanan son bölümde okulda çıkan yangın herkese kabus dolu anlar yaşattı. Son bölümde, Merve, evliliğinin peşinde, Mehmet Arzu'nun, Burcu kendi gündemlerinin peşindeyken, Oya ve Serhan nihayet mutlularken birden korkunç bir şey oluyor.Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakteri ile hafızalarımıza kazınan Gökçe Bahadır'ın kim olduğunu merak edenler için hakkında detaylı bilgileri haberimizde buluşturduk. İşte Gökçe Bahadır'ın biyografisi...Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Akademi'de okurken bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ’lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.2001 yılında “Tatlı Hayat”, 2002 yılında “Beşik Kertmesi”, 2003 yılında “Mühürlü Güller” gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. 2003-2005 yılları arasında “Hayat Bilgisi” dizisinde “Törpü” karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı.Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan “JoJo” adlı çocuk programını sundu. “Yaprak Dökümü” dizisinde “Leyla” karakterini canlandırmıştır. “Kayıp Şehir” dizisinde başrol oyuncusudur.Gökçe Bahadır’ın hobileri arasında dans etmek, şarkı söylemek, kitap okumak, film seyretmek, müzik dinlemek var. 2010 yılında bir çorap markasının reklam filminde oynadı.Gökçe Bahadır, oyuncu Kemal Sunal’ın oğlu oyuncu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı.2015 yılının Ekim ayında yayınlanmaya başlayan "Hatırla Gönül" adlı dizide Gökçe Bahadır, Engin Öztürk, Onur Saylak ve Selen Öztürk birlikte rol aldı.