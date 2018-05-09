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Gökçe Bahadır ve Mert Fırat'tan sürpriz düet

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır ve Mert Fırat ikilisinin adı, uzun süre aşk dedikodularına karışmıştı. Oyuncular bu “aşk” iddialarını yalanlasalar da, her söyledikleri ve her yaptıkları olay olmaya devam ediyor

09 Mayıs 2018, Çarşamba 13:47
Gökçe Bahadır ve Mert Fırat'tan sürpriz düet
Mert Fırat’ın aşk hayatı epey karışık! Hande Doğandemir ile uzun süre bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Mert Fırat’ın adı sürekli başka isimlerle anılıyor. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrolü paylaştığı oyuncu Gökçe Bahadır’la aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaları net bir şekilde yalanlayan ikili, son olarak sürpriz bir düet yaptı.


SEZEN AKSU'DAN SÖYLEDİLER


Sezen Aksu’nun “Biliyorsun” şarkısını söyleyen Mert Fırat ve Gökçe Bahadır, hayranları tarafından “Çok yakışıyorsunuz” yorumlarının gelmesine sebep oldu!




*Öte yandan Mert fırat 5 Mayıs’ta sosyetik güzel İdil fırat ile görüntülenmişti. Haberleri görünce çılgına dönen Hande Doğandemir ertesi gün, sevgilisi Mert fırat ile buluştu. Görüşme sonrası Hande, Mert fırat’ı Instagram’da takipten çıkardı.

Gökçe Bahadır ve Mert Fırat'tan sürpriz düet Gökçe Bahadır ve Mert Fırat'tan sürpriz düet


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