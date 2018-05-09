

SEZEN AKSU'DAN SÖYLEDİLER

Gökçe Bahadır ve Mert Fırat'tan sürpriz düet

Elif Bayram

aşk hayatı epey karışık!ile uzun süre bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Mert Fırat’ın adı sürekli başka isimlerle anılıyor.dizisinde başrolü paylaştığı oyuncu Gökçe Bahadır’la aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaları net bir şekilde yalanlayan ikili, son olarak sürpriz bir düet yaptı.“Biliyorsun” şarkısını söyleyenr, hayranları tarafından “Çok yakışıyorsunuz” yorumlarının gelmesine sebep oldu!*Öte yandan Mert fırat 5 Mayıs’ta sosyetik güzel İdil fırat ile görüntülenmişti. Haberleri görünce çılgına dönen Hande Doğandemir ertesi gün, sevgilisi Mert fırat ile buluştu. Görüşme sonrası Hande, Mert fırat’ı Instagram’da takipten çıkardı.