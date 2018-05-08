Gökdeniz Karadeniz’in Rusya’da gurur gecesi!

FORMASI EMEKLİYE AYRILDI

“BU BİR BAŞLANGIÇ”

“ANTRENÖR OLMAYA HAZIRLADIM”

Erdinç Şahin

emekli oldu!’nın 0-0 berabere kaldığı karşılaşma,in son maçı oldu.futbol hayatını sonlandırma kararı alanözel bir veda töreni hazırladı.Rubin Kazan’ın Ufa’yı ağırladığı maçta Kazan formasını 300. kez giydi. Mücadelenin ardından duygusal dakikalar yaşandı .Gökdeniz, taraftara veda ettiği maçın son bölümlerinde forma giydi. Maçın ardından mikrofonu eline alan tecrübeli futbolcu taraftara teşekkür etti.Bu esnada Rubin Kazan tarftarları da gözyaşlarına hakim olamadı.Maçtan önce yapılan törende 38 yaşındaki futbolcuyu, tribünler ayakta alkışlarken tüm futbolcular ise Gökdeniz Karadeniz aınısına tişört giydi.Ayrıca Rubin Kazan, son maçına çıkan Gökdeniz Karadeniz’in giydiği 61 numaralı formayı emekliye ayırdı.Veda hakkında açıklamalar yapan Gökdeniz Karadeniz, “Çok üzgünüm. Tüm bunlar için gurur duyuyorum ama üzgünüm. Hayatta bu anlar çok nadir olur. Ancak bu bir son değil, başlangıç olacak.” ifadelerini kullandı.Rusya’da antrenör olarak görev alabileceğini dile getiren Gökdeniz, “Maçtan sonra Berdyev seni teknik ekibine hazır olduğunu söyledi?” sorusunu “Evet ben hazırım, öğrenmeye hazırım. Son zamanlarda kendimi antrenör olarak hazırladım” yanıtını verdi.