Gökdeniz Karadeniz’in Rusya’da gurur gecesi!

Gökdeniz Karadeniz
emekli oldu! Rubin Kazan ile Ufa
’nın 0-0 berabere kaldığı karşılaşma, Gökdeniz Karadeniz’
in son maçı oldu.
Rubin Kazan,
futbol hayatını sonlandırma kararı alan Gökdeniz Karadeniz’e
özel bir veda töreni hazırladı.
Rubin Kazan’ın Ufa’yı ağırladığı maçta Kazan formasını 300. kez giydi. Mücadelenin ardından duygusal dakikalar yaşandı .Gökdeniz, taraftara veda ettiği maçın son bölümlerinde forma giydi. Maçın ardından mikrofonu eline alan tecrübeli futbolcu taraftara teşekkür etti.
Bu esnada Rubin Kazan tarftarları da gözyaşlarına hakim olamadı.
FORMASI EMEKLİYE AYRILDI
Maçtan önce yapılan törende 38 yaşındaki futbolcuyu, tribünler ayakta alkışlarken tüm futbolcular ise Gökdeniz Karadeniz aınısına tişört giydi.
Ayrıca Rubin Kazan, son maçına çıkan Gökdeniz Karadeniz’in giydiği 61 numaralı formayı emekliye ayırdı.
“BU BİR BAŞLANGIÇ”
Veda hakkında açıklamalar yapan Gökdeniz Karadeniz, “Çok üzgünüm. Tüm bunlar için gurur duyuyorum ama üzgünüm. Hayatta bu anlar çok nadir olur. Ancak bu bir son değil, başlangıç olacak.” ifadelerini kullandı.
“ANTRENÖR OLMAYA HAZIRLADIM”
Rusya’da antrenör olarak görev alabileceğini dile getiren Gökdeniz, “Maçtan sonra Berdyev seni teknik ekibine hazır olduğunu söyledi?” sorusunu “Evet ben hazırım, öğrenmeye hazırım. Son zamanlarda kendimi antrenör olarak hazırladım” yanıtını verdi.
Erdinç Şahin