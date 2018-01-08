Gökhan Alkan kulübe eşofmanla giremedi



GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

Elif Bayram

Eğlenmek için Sess adlı kulübe gittiler. Ancak kapıdaki görevliler eşofmanla geldiği için Gökhan Alkan’ı içeri almadı. Fotoğrafları çekilirken tedirgin olup yüzünü gizlemeye çalışan, kız arkadaşını da alıp Nişantaşı’ndan ayrıldı.8 Aralık 1987 İstanbul doğumlu. Göçmen bir ailenin oğlu olan Gökhan Alkan 28 yaşında ve yay burcu. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri öğretmenliği lisans ve Anadolu Üniversitesi dış ticaret pazarlama ön lisans bölümlerinden mezun olan oyuncu lise ve üniversite yılları arasında aktif olarak tiyatro gruplarında çalışmalar yapan yetenekli bir oyuncu.Birçok mekan içerisinde canlı müzik performansıyla da yer alan Gökhan Alkan oyunculuk eğitiminialdı. Mezun olduktan sonrasında Müjdat Gezen tiyatrosunda 2 sezon boyunca oynayan Gökhan Alkan; sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu. Gökhan Alkan 1.88 boyunda 85 kilo ağırlığında siyah gözlü yakışıklı bir oyuncudur. Şan, solfej eğitimi üzerine de profesyonel eğitim almış ve daha sonrasında hayatı içerisinde profesyonel bir şekilde sporla da ilgilendi.ayrıca şiir ve güfte çalışmaları yapan reklam oyunlarında seslendirme deneyimi olan çok yönlü bir oyuncu. Gökhan Alkan'ın oynadığı dizi ve filmler: Muhteşem Yüzyıl, Her şey yolunda, Gurbette Aşk, Bir Yastıkta ve Kocamın Ailesi. Gökhan Alkan'ın yer aldığı filmler ise şunlardır: Defne'nin bir Mevsimi ve Organik Aşk Hikayeleri. Ayrıca Makas filmi ile 2015 yılında TRT1 de televizyon filminde de yer aldı. Gökhan Alkan'ın rol aldığı tiyatro oyunları; Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Mustafa'm Kemal'im, Oscar ve İstanbul ve Aşk.