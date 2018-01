Gökhan İnler ligde şampiyonluk istiyor

"BAŞAKŞEHİR TÜRKİYE'DE 1 NUMARA OLACAK"

"BEŞİKTAŞ'TA YEDEK KALMAK BENİ ÜZÜYORDU"

Erdinç Şahin

'nundergisinde yer alan röportajında, ligin ilk yarısında yaptıkları hatalardan ders almaları gerektiğini anlatarak, "Bir maç yeniyorsun ama diğerinde yenilince hemen arkandaki takımlar sana yaklaşıyor. Şampiyon olmak istiyorsak her şeyimizi ortaya koymak zorundayız. Bunu başarmak Başakşehir için çok da zor değil." ifadelerini kullandı.Sezon başındaBirinci Futbol Ligi () ekiplerinden Atalanta’ya transfer olmak üzereyken Medipol Başakşehir’den bir teklif geldiğini aktaran Gökhan İnler, "’in projesi bize çok profesyonel geldi. Ben yıllardır Avrupa’da oynayan bir futbolcu olarak böyle büyük projeleri olan bir takımın Türkiye’de olmasına hem şaşırdım hem de gurur duydum. Başakşehir’in bu profesyonel çalışmasıyla kısa süre içerisinde Türkiye’de 1 numara olacağına gönülden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Buradaile sistem de gelişmiş. Her şey profesyonelce. Bu yıl geçen sezona göre daha iyi oynuyoruz. Takımda kaliteli oyuncuların sayısının artmasıyla kulübümüzü daha da geliştirebiliriz. Abdullah Avcı, Avrupa’nın büyük kulüplerini çalıştırabilecek kapasitede. Oyuncuların tümüyle görüşüyor. Beraber video izliyoruz. Birçok oyuncunun istediği her şey burada zaten var.Gökhan İnler, geçen sezon formasını giydiği’tan yedek kaldığı için ayrıldığını aktardı. Sakatlığından sonra forma şansının azaldığını anlatan tecrübeli futbolcu, şunları ifade etti:Neden bilmiyorum ama yedek kalmaya başladım. Yedek kalmak beni çok üzüyordu. Bunuile paylaştım. Oynamak istediğimi ve yedek kalmamın beni üzdüğünü söyledim. O da çok profesyonel bir şekilde bana, ne yaparsam yapayım bundan rahatsızlık duymayacağını belirtti. Bu, benim için bir babanın, bir ağabeyin yapacağı bir tavsiyeydi.AA