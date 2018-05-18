Gökhan Keser: Üstümü çıkardım arkadan kız çıktı

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu interaktif talk show programı 'Hadi Be'ye, yeni single’ı 'Kimi Sevsem Açıldı Kısmeti' ile adından söz ettiren şarkıcı Gökhan Keser konuk oldu.

"TÜRKİYE'NİN KANAYAN YARASIYMIŞ"

Yeni single’ı ile bir yaraya parmak bastığını belirten Gökhan Keser, "Şarkının adı ‘Kimi Sevsem Açıldı Kısmeti’. Bu konuda o kadar çok yarası olan varmış ki. Türkiye’nin kanayan bir yarasıymış meğer, ben bunu bilmiyordum. Farkında olmadan parmak basmışım" dedi.

"SAKALI İLK KESTİĞİMDE GARİP GELDİ"

İmaj değiştirip sakalını kesen şarkıcı, "Kimi Sevsem Açıldı Kısmeti, bugüne kadar yaptığım şarkılardan daha farklı. O yüzden imaj değişikliği de yapmak istedim. 4-5 senedir sakalım vardı. 'Keseyim artık, farklılık olsun' dedim. İlk kestiğimde aynaya bakarken garip geldi. Alışmıştım çünkü. Ama yenilik güzeldir diye kestik” şeklinde konuştu.

"TATLI BELA 8 HAZİRAN'DA VİZYONDA"

Gökhan Keser, yeni filmi 'Tatlı Bela'nın seyirciyle ne zaman buluşacağını da açıkladı: Sinema filmim 8 Haziran’da vizyona girecek. Filmdeki ‘tatlı bela’ ben değilim, ufak bir bebeğimiz var. Üç yakın arkadaşın kapısına bırakılan bebeğin onların başına açtığı tatlı belaları anlatıyor. Romantik komedi türünde film. Aile komedisi bir iş. Ben hem duygusal olan hem de mantıklı düşünen karakteri canlandırıyorum. Diğer iki arkadaş biraz daha hovarda.

"GÖĞÜSLERİMİN KENARINDA YIRTIKLAR VAR"

Yakışıklı şarkıcı, 14 yaşında modelliğe başladığını ve örnek aldığı isimlere benzemek isterken spor konusunu abarttığını söyledi: Göğüslerimin kenarında yırtıklar var. Spor yaparken çok fazla zorlamışım. 14 yaşında modelliğe başladım. Aslında fiziksel olarak hazır olmalısın. 14 yaşında spor senin neyine? 16 yaşından sonra fitness yapmak gerekiyor. Ben ‘abilerim gibi olacağım’ filan derken böyle sorunlar oluştu.

"SAKALLARI KESTİM 'SELENA' KİTLESİ YENİDEN COŞTU"

Yıllar önce yayınlanan 'Selena' dizisinde Sinem Kobal’la kamera karşısına geçen Gökhan Keser, kendisine halen o diziyle ilgili espriler yapıldığını dile getirerek, "12 sene oldu dizi biteli, hâlâ ekranda tekrarları dönüyor. Ufak çocuklar ‘Selena’yı izleyerek büyüyorlar. Şimdi ben sakalları kesince, ‘Selena’ kitlesi yeniden çoştu" ifadelerini kullandı.

"LAVABODA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLER OLDU"

Hayranlarının zaman zaman fotoğraf çekme işini abarttığını söyleyen Keser, programın 'Doğru-Yanlış' bölümünde Emre Saygı’nın okuduğu "Gittiğim ortamlardaki tuvaletlerde fotoğrafım çekilecek diye korktuğum zamanlar olmuştur" cümlesine, “doğru” kartını gösterdi: Oldu zaten. Gece dışarı çıktığımda karşılaştığım bazı arkadaşlar dozajı kaçırabiliyor. Lavabodayken yanıma gelip ‘Vay Gökhan abi’ diyerek fotoğraf çekmeye çalışanlar oldu!

"ARACIN BAGAJINA SAKLANMIŞ"

Ünlü şarkıcı, bir hayranıyla yaşadığı ilginç anısını da paylaştı: Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi’nde konser vermiştik. Konser bitti, aracıma gittim. Minibüstü araç. Bindim, karanlık içerisi. Yorulmuştum zaten, oturdum ve üstümü çıkardım. Birden arkadan bir kız çıktı ‘Merhaba, öpebilir miyim?’ diye. Bagaja girip saklanmış, beklemiş orada. Herhalde kapılar açıktı, şoförün filan kimsenin haberi yok. Aklım çıktı. Bir yandan mutlu da oldum, çünkü bayağı prodüksiyon yapmış yani.

"GLADYATÖR OLMAK İSTERDİM"

'Gladyatör' başlığıyla çektirdiği bir fotoğrafı instagram’da paylaşan Gökhan Keser, “Geçen sene arkadaş grubumla tatile gitmiştim. Yunan adalarını gezmiştik. Gezerken gördüm bu başlığı, çok beğendim ve aldım” dedi.

Başarılı şarkıcı, “Bin sene evvel doğmuş olsaydın, gladyatör olmak ister miydin?” sorusuna, "İsterdim. Geçmişte yaşamayı ve Gladyatör olmayı çok isterdim" yanıtını verdi.