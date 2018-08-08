Geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alınan Trabzonspor taraftar gruplarından Vira'nın yöneticilerinden Gökhan Kılıç'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Trabzonspor, bugün yasa boğan bir haberle sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakıma alınan Vira'nın yöneticilerinden Gökhan Kılıç'ın beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Trabzonspor'un etkin taraftar gruplarından Vira'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Grubumuzun yöneticilerinden, canımız, her şeyimiz Gökhan Kılıç'ın doktoru biraz önce beyin ölümünün gerçekleştiğine dair bir açıklama yaptı. Şuan için makineye bağlı olarak yaşayan Kılıç'ımız ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Yanımızda olan herkese teşekkürler" denildi.