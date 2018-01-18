Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Gökhan Özen 'Yanlış Numara 2018' için Hollywood'da yönetmen koltuğuna oturdu

Şarkıcı Gökhan Özen'in "Yanlış Numara 2018" adlı yeni single'ı yarın yayınlanacak. Yönetmen koltuğuna oturan Gökhan Özen, şarkının klibini ABD'de çekti

18 Ocak 2018, Perşembe 11:54
Gökhan Özen 'Yanlış Numara 2018' için Hollywood'da yönetmen koltuğuna oturdu
Gelecek yaz çıkaracağı yeni albümünün hazırlıklarını Los Angeles'ta sürdüren Gökhan Özen, geçen ay Türkiye'ye dönerek yeni projeleri için Sony Music ile sözleşme imzaladı. Gökhan Özen albüm öncesinde sözü, bestesi ve düzenlemesi kendisine ait olan "Yanlış Numara 2018" adlı şarkısı yarın müzikseverlerle buluşturacak.

48 DERECE SICAKTA 18 SAAT KLİP ÇEKTİ

Şarkının video klibi için Hollywood’da yönetmen koltuğuna oturan Gökhan Özen, Los Angeles ve Las Vegas arasındaki çöllerde film gibi bir klibe imza attı. 48 derece sıcaklıkta ve 18 saatte çekilen klipte hem yönetmenlik yapan hem de kamera karşısına geçen Gökhan Özen'e Amerikalı model Hannah Linderman eşlik etti.



Şarkıcının ABD´deki ekibiyle "Eski Defter" ve "Değişir Dünya"dan sonra çektiği üçüncü klip olan "Yanlış Numara 2018", 8K tekniği ile çekildi.

'GENÇ STAR ADAYLARI ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIZ'

Gökhan Özen, Sony Music ile birlikte genç şarkıcılar üzerinde çalışacaklarını açıklayarak şunları söyledi:

"Yanlış Numara 2018 bir başlangıç. Sony Music etiketi ile 2018 yazında 12 yeni şarkıdan oluşan yeni albümümü sevenlerimle paylaşacağım. Bunun yanı sıra Sony Music ile beraber önümüzdeki dönemlerde yeni, genç star adayları üzerinde de çalışma kararı aldık. Gençler sıkı durun."



Gökhan Özen'in yeni single´ı "Yanlış Numara 2018", Sony Music etiketiyle yarın tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

Orhan SENCER/DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Oyuncu Berrak Tüzünataç çıldırdı!

Oyuncu Berrak Tüzünataç çıldırdı!
Murat Karabova kimdir? (Seda Sayan'ın eski aşkı Murat Karabova kaç yaşında?)

Murat Karabova kimdir? (Seda Sayan'ın eski aşkı Murat Karabova kaç yaşında?)
Ünlülerin para karakteri: Behzat Uygur

Ünlülerin para karakteri: Behzat Uygur

Ödüller hayata imza atan kadınlara

Ödüller hayata imza atan kadınlara
Özlem Tekin müzik hayatını tamamen bıraktı

Özlem Tekin müzik hayatını tamamen bıraktı
Magazin tarihinde görmeniz gereken nostaljik fotoğraflar

Magazin tarihinde görmeniz gereken nostaljik fotoğraflar
Fuarda Hande Yener, Seren Serengil ve Demet Akalın gerilimi

Fuarda Hande Yener, Seren Serengil ve Demet Akalın gerilimi
Beyonce ve Jay Z'den Kim Kardashian ile Kanye West'e 80 bin liralık doğum hediyesi

Beyonce ve Jay Z'den Kim Kardashian ile Kanye West'e 80 bin liralık doğum hediyesi
Nur Yerlitaş’tan ilginç tepki: Beni bağırtmayın, çığlık atarım

Nur Yerlitaş’tan ilginç tepki: Beni bağırtmayın, çığlık atarım

Ünlü isimlerin makyajsız halleri

Ünlü isimlerin makyajsız halleri

Prens Harry ile Meghan Markle'ın aşkı film oluyor

Prens Harry ile Meghan Markle'ın aşkı film oluyor