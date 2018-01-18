Gökhan Özen 'Yanlış Numara 2018' için Hollywood'da yönetmen koltuğuna oturdu

48 DERECE SICAKTA 18 SAAT KLİP ÇEKTİ

'GENÇ STAR ADAYLARI ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIZ'

Senim Tanay

Gelecek yaz çıkaracağı yeni albümünün hazırlıklarını Los Angeles'ta sürdüren, geçen ay Türkiye'ye dönerek yeni projeleri içinile sözleşme imzaladı. Gökhan Özen albüm öncesinde sözü, bestesi ve düzenlemesi kendisine ait olanadlı şarkısı yarın müzikseverlerle buluşturacak.Şarkının video klibi için Hollywood’da yönetmen koltuğuna oturan Gökhan Özen, Los Angeles ve Las Vegas arasındaki çöllerde film gibi bir klibe imza attı. 48 derece sıcaklıkta ve 18 saatte çekilen klipte hem yönetmenlik yapan hem de kamera karşısına geçen Gökhan Özen'e Amerikalı model Hannah Linderman eşlik etti.Şarkıcının ABD´deki ekibiyle "Eski Defter" ve "Değişir Dünya"dan sonra çektiği üçüncü klip olan "Yanlış Numara 2018", 8K tekniği ile çekildi.Gökhan Özen, Sony Music ile birlikte genç şarkıcılar üzerinde çalışacaklarını açıklayarak şunları söyledi:"Yanlış Numara 2018 bir başlangıç. Sony Music etiketi ile 2018 yazında 12 yeni şarkıdan oluşan yeni albümümü sevenlerimle paylaşacağım. Bunun yanı sıra Sony Music ile beraber önümüzdeki dönemlerde yeni, genç star adayları üzerinde de çalışma kararı aldık. Gençler sıkı durun."Gökhan Özen'in yeni single´ı "Yanlış Numara 2018", Sony Music etiketiyle yarın tüm dijital platformlarda yayınlanacak.