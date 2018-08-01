2016'da şarkıcı Gökhan Özen'den boşandıktan sonra ortalarda görünmeyen Selen Sevigen, ailesinin Yalıkavak'taki evinin iskelesinde görüntülendi.

ÇOCUKLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; kızları Ada Deren ve Derin Su ile birlikte deniz keyfi yapan Sevigen'in, Bodrum'da olan eski eşi Gökhan Özen'le de çocukları için bir araya geldiği öğrenildi.

39 yaşındaki Sevigen'in, kızlarının babalarına olan benzerliği dikkati çekti.