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Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den ayrılıyor!

O Ses Türkiye programının jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı

27 Şubat 2018, Salı 08:04
Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den ayrılıyor!
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki gece Etiler'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla bir mekana giren şarkıcı, ayaküstü soruları yanıtladı.

'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan şarkıcı, yeni projelerini anlattı.


'MÜZİĞE AĞIRLIK VERECEĞİM'


Günaydın'da yer alan habere göre; Gökhan Özoğuz "Program yeni bitti... Yarışma yüzünden müzikten biraz uzak kaldım. O yüzden yeni program yapmayacağım, müziğe ağırlık vereceğim." dedi.


GÖKHAN ÖZOĞUZ O SES TÜRKİYE'DE 3 ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ


2014 yılında O Ses Türkiye jürisine dahil olan Gökhan Özoğuz, aynı yıl yarışmacısı Hasan Doğru ile birinciliği göğüsledi.

2016 yılında yine Gökhan Özoğuz'un takımında yer alan Emre Sertkaya şampiyon oldu. Gökhan Özoğuz, son şampiyonluğunu ise bu yıl Lütfiye Özipek ile yaşadı.


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