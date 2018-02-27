Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den ayrılıyor!



'MÜZİĞE AĞIRLIK VERECEĞİM'



GÖKHAN ÖZOĞUZ O SES TÜRKİYE'DE 3 ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ

Gökhan Özoğuz'un yeni stili

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Elif Bayram

Athena grubunun solisti, önceki gece Etiler'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla bir mekana giren şarkıcı, ayaküstü soruları yanıtladı.yarışmasında jüri üyeliği yapan şarkıcı, yeni projelerini anlattı.Günaydın'da yer alan habere göre;"Program yeni bitti... Yarışma yüzünden müzikten biraz uzak kaldım. O yüzden yeni program yapmayacağım, müziğe ağırlık vereceğim." dedi.2014 yılındajürisine dahil olanaynı yıl yarışmacısile birinciliği göğüsledi.2016 yılında yine Gökhan Özoğuz'un takımında yer alanşampiyon oldu. Gökhan Özoğuz, son şampiyonluğunu ise bu yılile yaşadı.