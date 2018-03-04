Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu? Açıkladı

"KİMSEYE BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMADIM"

ACUN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Büşra Kamış

TV8 ekranlarında izlenme rekorları kıran 'O Ses Türkiye'nin jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz, Etiler'deydi.Yarışmanın yeni sezonunda olmayacağına dair çıkan haberlerle ilgili konuşan şarkıcı, "Sözlerim yanlış anlaşıldı. Bu nereden çıktı anlamadım. Kimseye böyle bir açıklama yapmadım. Yarışma bitti, müzik yapmak için vaktim var demek istemiştim" dedi.Acun Ilıcalı da Gökhan Özoğuz'un yarışmadan ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili, "Gökhan bence yanlış anlaşıldı. Şu an için verilmiş bir karar yok. Yazın oturup 'Hadi arkadaşlar ne yapıyoruz?' diyerek karar veriyoruz" dedi.