O ses Türkiye 7 sezondur seyirciyi ekrana çekmeyi başarmış bir proje... Belki de en eğlenceli yıllar Gökhan Özoğuz'la birlikte olanlardı. Fakat artık Gökhan Özoğuz yarışmada jüri üyesi olmayacak. Bugün yaptığı açıklama ile koltuğu bıraktığını açıkladı. Instagram'dan yapılan bu duyuru sonrası "Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den neden ayrıldı?" sorusu sorulmaya başlandı.

EŞ ZAMANLI BAŞLAYACAK YENİ PROJE

'Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye’de yer almayacağım. Başta Acun ve Esat olmak üzere tüm Acun Medya ekibine, jürideki arkadaşlarıma ve bana 5 yıl boyunca müzikal olarak büyük deneyim yaşatan yarışmacı dostlarıma teşekkür ediyorum.'



