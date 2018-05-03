Gökhan Töre'den transfer açıklaması

Erdinç Şahin

Beşiktaşlı futbolcu'nin eşi, Diriliş Ertuğrul'daki rolünde ani bir şekilde öldürülmüştü. Dizide Halime Sultan'ı canlandıran Esra Bilgiç'in senaryo gereği ölmemesi gerekirken diziden ayrılması, Gökhan Töre yurtdışına transfer oluyor mu? sorusunu akıllara getirmişti.Siyah-Beyazlılar'ın yetenekli oyuncusu hakkında çıkan transfer iddialarına sosyal medya hesabından açıklık getirdi.Gökhan Töre'nin açıklaması şöyle;Eşim Esra Bilgiç Töre diziden yeni sezon hikayesinin değiştirilmesi sebebiyle ayrıldı. Sebebini anlamadığımız şekilde benimle bağlantı kurulmaya çalışılan haberler tamamen asılsızdır. Eşimin kariyerini destekliyorum. ilginiz için çok teşekkür ederim.