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Gökhan Töre'den transfer açıklaması

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Gökhan Töre, hakkında çıkan transfer iddialarına açıklık getirdi.

03 Mayıs 2018, Perşembe 15:34
Gökhan Töre'den transfer açıklaması
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul'daki rolünde ani bir şekilde öldürülmüştü. Dizide Halime Sultan'ı canlandıran Esra Bilgiç'in senaryo gereği ölmemesi gerekirken diziden ayrılması, Gökhan Töre yurtdışına transfer oluyor mu? sorusunu akıllara getirmişti.

Siyah-Beyazlılar'ın yetenekli oyuncusu hakkında çıkan transfer iddialarına sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

Gökhan Töre'nin açıklaması şöyle;

Eşim Esra Bilgiç Töre diziden yeni sezon hikayesinin değiştirilmesi sebebiyle ayrıldı. Sebebini anlamadığımız şekilde benimle bağlantı kurulmaya çalışılan haberler tamamen asılsızdır. Eşimin kariyerini destekliyorum. ilginiz için çok teşekkür ederim. 


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