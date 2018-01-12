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Göksel Gümüşdağ: Arda Turan için görüşmeler sürüyor

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferi için "Hayırlı olacak inşallah" diye konuştu

Göksel Gümüşdağ: Arda Turan için görüşmeler sürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Başkan Vekili ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın transferiyle ilgili bir meclis üyesinin sorusu üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah" dedi.

İBB Meclisi'nin Ocak ayı oturumunda, Arda Turan'ın transferi konuşuldu.

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CHP'Lİ SAĞ SORDU, BAŞKAN CEVAPLADI


İBB Meclisi Başkan Vekili ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, CHP'li Hüseyin Sağ'ın Arda Turan transferinin son durumunu sorması üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah" dedi.

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