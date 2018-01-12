Göksel Gümüşdağ: Arda Turan için görüşmeler sürüyor

Arda Turan için şok iddia

CHP'Lİ SAĞ SORDU, BAŞKAN CEVAPLADI

Lionel Messi Arda Turan'a selam bile vermiyor

Erdinç Şahin

'ın transferiyle ilgili bir meclis üyesinin sorusu üzerinededi.İBB Meclisi'nin Ocak ayı oturumunda, Arda Turan'ın transferi konuşuldu., CHP'li Hüseyin Sağ'ın Arda Turan transferinin son durumunu sorması üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah" dedi.