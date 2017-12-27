Göksel Gümüşdağ bombası! Galatasaray başkanlığına aday olacak mı?

PEKİ ADAY OLABİLİR Mİ?

ŞARTLAR TAMAM

Erdinç Şahin

'da olağanüstü seçimli genel kurul yaklaşırken, camiada da yoğun bir trafik yaşanmaya başladı. Şu ana dek başkandışında herhangi bir isim resmi adaylığını açıklamazken kulislerebombası düştü!başkanlığını yürüten20 Ocak'taki olağanüstü seçimli genel kurulda Galatasaray Başkanlık yarışında varolacağı iddialar arasında...Uzunca bir süredir'nün başkanlığını yapan,k'in başkan olduğu son seçime kadar'nı da yürütenilgili iddia tartışmaları da beraberinde getirdi.başkanlığını bırakıpbaşkanlığına adaylığını koyup koyamayacağı hukukçular arasında da tartışma konusu haline geldi.Peki iddia edildiği gibi'ınbaşkan olma ihtimali var mı? Daha doğrusu hukuksal zeminde ve Galatasaray'ın mevcut tüzüğü gereği Gümüşdağ'a başkanlık yolu açılabilir mi?Herkesin aklındaki soru bu! Hemen cevaplayalım. Evet, Göksel Gümüşdağ Başakşehir Futbol Kulübü'ndeki görevinden istifa ederek Galatasaray başkanlığı için adaylığını koyabilir. Bunun için Gümüşdağ'ın yeterliliği var. Zira kendisi başkan adaylarında aranan 10 senelik üyelik şartını yerine getirmiş durumda.