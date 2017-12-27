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Göksel Gümüşdağ bombası! Galatasaray başkanlığına aday olacak mı?

Galatasaray'da 20 Ocak 2018'de olağanüstü seçimli genel kurul yaklaşırken iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son bomba, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile ilgili..

Göksel Gümüşdağ bombası! Galatasaray başkanlığına aday olacak mı?
Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul yaklaşırken, camiada da yoğun bir trafik yaşanmaya başladı. Şu ana dek başkan Dursun Özbek, Mustafa Cengiz dışında herhangi bir isim resmi adaylığını açıklamazken kulislere Göksel Gümüşdağ bombası düştü!

Hâlâ Başakşehir Futbol Kulübü'nün başkanlığını yürüten Göksel Gümüşdağ'ın, 20 Ocak'taki olağanüstü seçimli genel kurulda Galatasaray Başkanlık yarışında varolacağı iddialar arasında...
 

PEKİ ADAY OLABİLİR Mİ?


Uzunca bir süredir Başakşehir Futbol Kulübü'nün başkanlığını yapan, Dursun Özbek'in başkan olduğu son seçime kadar Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı da yürüten Gümüşdağ'la ilgili iddia tartışmaları da beraberinde getirdi.

Göksel Gümüşdağ'ın Başakşehir başkanlığını bırakıp Galatasaray başkanlığına adaylığını koyup koyamayacağı hukukçular arasında da tartışma konusu haline geldi.
 

ŞARTLAR TAMAM


Peki iddia edildiği gibi Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray'a başkan olma ihtimali var mı? Daha doğrusu hukuksal zeminde ve Galatasaray'ın mevcut tüzüğü gereği Gümüşdağ'a başkanlık yolu açılabilir mi?

Herkesin aklındaki soru bu! Hemen cevaplayalım. Evet, Göksel Gümüşdağ Başakşehir Futbol Kulübü'ndeki görevinden istifa ederek Galatasaray başkanlığı için adaylığını koyabilir. Bunun için Gümüşdağ'ın yeterliliği var. Zira kendisi başkan adaylarında aranan 10 senelik üyelik şartını yerine getirmiş durumda.

 
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