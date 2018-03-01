Göksel Gümüşdağ: Cengiz Ünder 100 milyon avroya satılabilir

"100 YILLIK KULÜPLERİN BAŞARAMADIĞI BİR İŞTİR"

Erdinç Şahin

, milli futbolcugelişimini çok hızlı bir şekilde sürdürdüğünü ve yakın bir dönemde 100 milyon avroluk bir bedelle başka bir kulübe transfer olmasının kendisini şaşırtmayacağını söyledi.Sales Network platformu tarafından Hilton Convention Center’da organize edilen "Talks" etkinliğinde "Futbolu bir şirket gibi yönetmek" konulu oturumda konuşan Gümüşdağ, "Kulübümüzü şirket mantığı ile yönetiyoruz, kulüp mantığı ile değil. 33-34 milyon avroluk sadece performans geliri sağladık. Cengiz Ünder transferimiz, 100 yıllık kulüplerin başaramadığı bir iştir. Altyapısı Türkiye’de olan ve 15 milyon avroya transfer olan tek oyuncudur. Cenk Tosun da transfer oldu ama o altyapısını Almanya’da almıştı. Satışından da yüzde 20 pay almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Gümüşdağ, "Cengiz’in şu anki performansını görünce, satışından dolayı pişman mısınız? ’Daha yüksek bir ücrete satabilirdik.’ diye düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Hiç öyle düşünmem. O zaman, şu anki kulüplerimiz gibi düşünmüş olurum. O gün için benim adıma çok iyi bir satıştı. O dönemde Manchester City ve Roma, Cengiz için adeta kulübümüzü işgal etti. İlerleyen yıllarda Cengiz 100 milyon avroya da satılabilir." yanıtını verdi.