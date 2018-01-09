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Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan açıklaması!

Başakşehir Kulübü Arda Turan transferiyle ilgili resmi siteden bir açıklama yayınladı...

09 Ocak 2018, Salı 14:06
Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan açıklaması!
İşte Başakşehir kulübünden resmi açıklama : 
 
Arda Turan ile kulübümüz arasındaki görüşmelerin basına yansıyan detayları hakkında resmi bir açıklama yapmak istiyorum :
 
Arda’nın Barcelona’dan ayrılma ihtimali sonrasında bir dizi görüşmeler yaptık ve geçtiğimiz Pazar günü kulüp avukatımızı İspanya’ya gönderdik. Bazı olumlu gelişmeler neticesinde Asbaşkanlarımız Mustafa Saral, Mesut Altan, Ömer Ayvacı ile oyuncu temsilcisi ve Barcelona kulüp yetkilileri ile bir araya gelmek için, İspanya’ya geldiler. Ben de onlarla birlikte, Arda ile yüz yüze konuşmak, kulüpler arası anlaşma sağlandığı takdirde Medipol Başakşehir’de oynamak hakkında gerçekten ne hissettiğini öğrenebilmek için İspanya’ya geldim.

Son dakika! Arda Turan için Göksel Gümüşdağ İspanya'da... Anlaşma tamamSon dakika! Arda Turan için Göksel Gümüşdağ İspanya'da... Anlaşma tamam

BARCELONA CEO'SU İLE GÖRÜŞTÜLER

 
Ekibimiz ve oyuncu temsilcisi gün boyu bir dizi görüşme yaparken, ben Arda ile vakit geçirdim ve kendisinin Medipol Başakşehir formasını giymekten çok mutlu olacağını, yeniden zirveye çıkmaya hazır olduğunu, hırsını, isteğini gördüm, hedeflerini dinledim, akabinde Barcelona kulübü CEO’su Oscar Gomar ile bir görüşme yapıldı.



 

Kısaca söyleyebilirim ki, Arda’nın arzulu ve hırslı, bize karşı çok istekli olması, kulübün oyuncuyu bize vermeye sıcak bakması , bizim için büyük bir maliyet olmasına rağmen, özellikle iki büyük sponsorumuzun bu transferin gerçekleşebilmesi için yapmaya hazır olduğu büyük fedakarlıklar sebebiyle prensipte olumlu bir izlenimle geri dönüyorum.

Arda Turan'dan flaş Başakşehir açıklaması!Arda Turan'dan flaş Başakşehir açıklaması!

OLUMLU SONUÇ ALACAĞIZ

 
Tabi ki spor medyasının heyecanını anlıyorum ve aynı heyecanı ben de yaşıyorum. Fakat Barcelona kulübünün kurumsal yapısına saygı göstermeli ve transferin gerçekleşebilmesi için gereken prosedürlerin tamamlanmasını beklemek zorundayız. Prensipte birçok konuda anlaşmış olmamıza rağmen,fiiliyatta hala atılması gereken birkaç adım var. Ekibim, oyuncu temsilcisi ve Barcelona kulüp yetkilileri temas halindeler. Umut ediyorum ki olumlu bir sonuçla geri döneceklerdir.

(Skorer)


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