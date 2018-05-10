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Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan açıklaması

Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, Sivasspor maçında yan hakeme yaptığı hareketle PFDK tarafından 16 maç ceza alan Arda Turan'la ilgili açıklamalarda bulundu 

10 Mayıs 2018, Perşembe 19:53
Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan açıklaması
İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları:


Arda Turan'ın hakeme yaptığı hareketi kulüp başkanı olarak kabul edilebilir bulmuyorum. Kulüp olarak ben de Arda'ya bir ceza keseceğim.

Kişilere göre farklı kararların çıktığını görüyoruz. Bu kararı Başakşehir ailesi olarak kabul etmeyeceğimiz, Tahkim'e başvuracağız ve acemice verilen kararın değiştirilmesi için elimizden geleni yapacağız.


'RAPORLARDA BİR KÜFÜR YOK'


Engin Baytar, Cüneyt Çakır'ın boğazını sıktı 8-9 maç ceza aldı. Mossoro 2 sarı karttan kırmızı görüyor, 1 maç ceza alması gerekirken, 5 maç ceza alıyor. Mossoro zaten Türkçe bilmiyor, küfür edemez."

Raporlarda bir küfür yok. Bunlar sportmenliğe aykırılıktan sevk edildi. verilecek cezanın 6-8 maç men olması gerekiyor. Hiç bir şekilde kabul edilemez.

Şaşkınlıkla izliyorum. Son dönemlerde Türk futbolunda çok enteresan gelişmeler olmaya başladı. Bu da bizim hayretle izlediğimiz durumlar.


'ARDA'NIN HAREKETLERİNİ KABUL ETMİYORUZ'


Kesinlikle Arda'nın hareketini kabul etmiyoruz, doğru da bulmuyoruz. Başakşehir ailesinin içinde bu tip olaylara birinin karışmasını hiçbir şekilde kabul etmem.

Geçen sene Rize'de yaşanan olaya nasıl müdahale ettiğimi biliyorsunuz. Buna da müsaade etmem. Sadece Arda Turan olduğu için 16 maç olmaz. Böyle birçok kişiyi futboldan soğuturuz. Biz yöneticileri de soğuturuz, sonra futbolu kim yönetir bilmem.

Ligin son 3-2 haftası müsabakalar oynanıyor. Gerek aşağıda gerek yukarıda aritmetik daralmış durumda. Şampiyonluğa oynayan takımlar ve düşmemeye çalışan takımlar kıyasıya yarış içinde. Adrenalini yüksek maçlar oynuyoruz.

Burada oyuncu bir ifade kullanmış değilim. Küfür de aynı şey, seni öldürürüm demek de aynı şey. Bunların cezaları bellidir.

Kelimeden kelimeye geçtiğimizde bunun cezası daha fazladır, daha azdır hesabına girmek doğru değil. Kurullar arasında kopukluk var. Kurulların verdiği kararlar arasında kopukluk var.
Arda Turan'a 16 maç cezaArda Turan'a 16 maç ceza

 


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