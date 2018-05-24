Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'nun agresif tavırlarının zaman zaman takıma zarar verdiğini dile getirdi. Tecrübeli yıldız noktalaması konusunda tavır aldıklarını belirten Gümüşdağ, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ve Emre'nin devam etmek istediğinin altını çizerek bir karar alacaklarını dile getirdi. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'nun futbola devam etmemesini arzu ettiklerini söyledi. Başkanı Göksel Gümüşdağ, 37 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasını istediğini belirtirken; Emre ise beIN Sports Haber'e yaptığı açıklamalarda devam etmek istediğini söyledi.

"BENİM NİYETİM EMRE'NİN DEVAM ETMEMESİ"

Gümüşdağ, Emre'nin agresif hareketlerinin kulübe zarar verdiğini söyledi ve, "Emre'nin saha içinde ve dışında görmek istemediğimiz bazı davranışları bizi zaman zaman üzüyor. Seneye onların olup olmayacağını konuşup, bir karar alacağız. Benim niyetim devam etmemesi, noktalaması yönünde ama kendisi arzu ediyor, hoca da istiyor" dedi.

EMRE: DEVAM ETMEK İSTİYORUM

Emre Belözoğlu ile devam etmek istediğini kaydederken, "Futbolu çok seviyorum. Bu sene devam etmekle ilgili bir karar vereceğiğim. Yarın başkan ile bir görüşmemiz olacak, beraber karar vereceğiz. Henüz bir karar vermedim" ifadelerini kullandı.

Agresifliği ile ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, "Saha içinde bazen kontrol edemediğim duygularım ortaya çıkabiliyor. Bazen insanlarıkırdığım, istemediğim görüntüler verdiğim oluyordur. Herkesten burada bir vesileyle özür dilemiş olayım. Futbol oynarsam, bir daha o görüntüleri vermemeye çalışacağım" diye konuştu.

GÜMÜŞDAĞ'DAN ARDA TURAN AÇIKLAMASI

Öte yandan Gümüşdağ, Arda Turan için, "Arda Turan Barcelona'nın oyuncusu ve bizde kiralık. Arda Turan'ın kişiliğiyle, yeteneğiyle ilgili problemimiz yok. Mental olarak yorgunluğu var, onu da atacak. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl Arda kendini toparlar ve Başakşehir'e önemli katkılar sağlar" değerlendirmesini yaptı







