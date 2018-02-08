Göksel Özçınar için flaş karar



'FETULLAH GÜLEN ÇOK TEHLİKELİ VE KİNCİ YAPISI OLAN BİRİ'



EN BÜYÜK GRES VE MADENİ YAĞ FABRİKASI

Haber Merkezi

Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özçınar, avukatları ve yakınları katıldı. "Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan madeni yağ fabrikası sahibi Özçınar, mahkeme heyetine, itirafçı olmak ve etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini bildirdi.Duruşmada örgütün yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri ile Kütahya yapılanması hakkında itiraflarda bulunan Özçınar, örgütün sözde üst düzey il yapılanmasında bulunan ve darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan Süleyman Doğan'ın yaşlı bir kadını kandırarak arazisini ele geçirdiğini öne sürdü.Doğan'ın örgütün emlak işlerinden sorumlu olduğunu savunan Özçınar, "Yaşlı bir kadını kandırarak arazisini bağış adı altında örgüte kazandırdı. Daha sonra bu arazi, başkalarının üzerine satışı yapılarak devletten kaçırıldı." ifadesini kullandı.Özçınar, kesilen kurban etlerinin fakirlere dağıtılmak yerine örgüte yakın iş yerlerine satıldığını ve bu duruma kendisinin karşı çıktığını söyledi.Örgütün sözde "il imamı" tutuklu sanık, dönemin valisi ve 8 kişilik bir heyetle 2012'de Pensilvanya'ya gittiklerini öne süren Özçınar, 'Bu heyette bulunanların bazıları şu anda yurt dışına kaçtı, bazıları ise yargılanıyor.Bugüne kadar hiçbiri Fetullah Gülen'i ziyaret etmek için Pensilvanya'ya gittiğimizi söylemedi. Ben bunu ilk kez burada itiraf ediyorum.Fetullah Gülen dış güçler tarafından eğitilmiş çok tehlikeli ve kinci yapısı olan biri. Pensilvanya'da Gülen'in yaşadığı çiftliğin yanında radikal örgütlerin eğitildiği alanlar olduğunu da gittiğimde öğrendim." dedi. Mahkeme heyeti, itiraflarda bulunan Özçınar'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.Kütahya’da bulunantesisi, Türkiye’nin en büyük gres ve madeni yağ fabrikası konumunda. İç piyasanın yanı sıra onlarca ülkeye ihracatın da yapıldığı dev fabrikanın sahibi Göksel Özçınar, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.AA