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Gölcük ihalesi iptal edildi! Bolu Belediye Başkanı açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gölcük ihalesinin iptaliyle ilgili olarak  “Arkadaşlarla karar aldık. Gölcük ihalesini iptal ediyoruz. Çok üzüldük” dedi. 

Gölcük ihalesi iptal edildi! Bolu Belediye Başkanı açıkladı
Bolu’nun cennet köşelerinden Gölcük’ün konaklamaya açılmasına ilişkin ihale Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İhaleye başvuru sürecinde hem Bolu halkı hem de Türkiye’nin dört bir yanından “Gölcük’ü imara açma” tepkileri yükseldi. Halk Gölcük çevresinde el ele zincir oluşturarak, “Gölcük’e dokunma, Gölcük Ayder olmasın” sloganlarıyla yürüdü. Buna rağmen Bolu Belediyesi ihaleden vazgeçmedi.
 

PARTİYE ŞİKAYET YAĞDI


Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; 19 Aralık’ta yapılan ihaleye 12 firma ve kişi başvurmuş ancak ihale son anda başvuran Düzce’den Kurtuluş Tokcan’da kalmıştı. Edinilen bilgiye göre 19 Aralık’tan itibaren hem Cumhurbaşkanlığına hem de Ak Partiye Gölcük ihalesinin iptali için çok sayıda başvuru yapıldı.
 

ÇOK ÜZÜLDÜK


Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, ihaleyle ilgili sorumuza “Arkadaşlarla karar aldık. Gölcük ihalesini iptal ediyoruz. Çok üzgünüz. İyi niyetli kişileri hariç tutuyorum ama birileri, provakatörler bu ihaleyi ülke meselesi haline getirdiler. Biz bunu para için değil, Bolu’nun geleceği için yapıyorduk. Tek bir ağaç kesmeden, gerçekleştirecektik. Ama kötü niyetli kişiler, şov peşinde koşanlar oldu. Bu bizi çok üzdü” dedi. Başkan projeden vaz mı geçtiniz, sorumuza “Ben öyle bir şey dedim mi” karşılığını verdi.
 

3 AYAKLI PROJE


Orman Bakanlığı’nın kiracısı konumundaki Bolu Belediyesi, 3 kilometrelik teleferik, bir kilometrelik dağ kızağıyla birlikte 27 bungalov, 19 odalı dağ köşkü ve kır gazinosu yapımını da içeren üç ayaklı projenin ilk etabı için ihaleye çıkmıştı.

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