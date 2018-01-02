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Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi

Bolu’da, 19 Aralık 2017’de yapılan Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi. İptal kararının, kapsam ve ihale şartları değişikliği nedeniyle alındığı açıklandı

02 Ocak 2018, Salı 16:23
Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi
Bolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kararın Belediye Encümeni’nin gerçekleştirdiği toplantıda alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Gölcük Tabiat Parkı’nda yapılacak olan idari bina, bungalov evler ve Gölcük Göl Gazinosu’nun işletmesi işinde kapsam değişikliği yapılacağından, ihale şartları değiştirileceğinden ihalenin iptal edilmesinekarar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

İHALEYE ÇIKMASI PROTESTO EDİLMİŞTİ

İhaleyi kazanan firma, 31 Aralık 2040 tarihine kadar Bolu Belediyesi’nce kiralanmış olan Gölcük Tabiat Parkı’nda sınırlı ayni hak tesisi hakkıyla dağ köşkü, 25 bungalov ev ile Gölcük Göl Gazinosu’nu kullanma ve işletme hakkına sahip olacaktı. Parkın ihaleye çıkması, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından da protesto edilmişti.

 

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