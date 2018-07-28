Gölden bilinci kapalı çıkarılan genç, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Olay, Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi’ndeki Seyhan Baraj Gölü’nde meydana geldi. Annesi Tütüye, babası Süleyman Gürgür ve yakın akrabalarıyla pikniğe gelen Erdem Gürgür, serinlemek için baraj gölüne girdi. Gürgür, bir süre sonra gözdan kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen CANKUR ekipleri ve su altı polisi, Gürgür’ü bulmak için çalışma başlattı. Bu sırada yakınları sinir krizi geçirirken, anne Tütüye Gürgür ise, “Ne olur oğlumu bulun” diye feryat etti.





KALP MASAJI İŞE YARADI!

Yapılan kısa süreli çalışmayla Gürgür, kıyıya yakın bir bölgede bilinci kapalı bulundu. Sudan çıkarılan, çok miktarda su yuttuğu belirlenen Erdem Gürgür, kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan Gürgür’ün durumunun kritik olduğu belirtildi.