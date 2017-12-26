Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers’ı devirdi

THUNDER'DAN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Erdinç Şahin

’e 5 maçla devam edildi. Geçen yılın finalistlerinin karşılaştığı maçtaağırladığı99-92 mağlup ederek 27. galibiyetini aldı.Son şampiyon25 sayı, 7 ribaunt, 3 asist,24 sayı, 7 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.12 sayı, 12 ribaunt, 11 asistleyaptı.Bu sezon 10. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers’ta LeBron James, 20 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle mücadele etti. Konuk takımda Kevin Love 31 sayı, 18 ribauntluk performans sergiledi. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 dakika sahada kaldığı mücadelede sayı üretemedi.’da ağırladığı’ı 112-107 mağlup ederek peş peşe 5. olmak üzere 19. galibiyetini elde etti., 31 sayı, 11 asist, 6 ribaunt,24 sayı, 5 ribaunt, 4 asist,20 sayı, 5 ribaunt ve15 sayı, 10 ribauntla oynadı.Arka arkaya 3. olmak üzere 7. mağlubiyetini yaşayan Rockets’ta James Harden 29 sayı, 14 asist, 8 ribaunt, Clint Capela 19 sayı, 10 ribauntluk performans ortaya koydu. Trevor Ariza ve Eric Gordon ise 20’şer sayı buldu.New York Knicks-Philadelphia 76ers: 98-105Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 99-92Boston Celtics-Washington Wizards: 103-111Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 112-107Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 104-121