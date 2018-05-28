Golf sahasından Euro 2024 mesajı

Kemer Country Golf Kulübü, geçtiğimiz hafta sonu Texas Scramble Golf Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer’in önderliğinde gerçekleşen turnuvaya 80 golfçü katıldı.

Organizasyonda Kıvanç Oktay, Didem Aras, Nihat Özdemir, Hasan Akçakayalıoğlu, İlhan Mansız ve Mustafa Sarıoğlu gibi iş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri de yarıştı. Turnuvada ayrıca Türkiye’nin Euro 2024 ev sahipliği adaylığı için “Euro 2024’ü birlikte paylaşalım” mesajı verildi. Organizasyonun sonunda Ali Rıza Veziroğlu, Selim Gülmen, Erdem Yılmaztürk ve Moris Biçaço’nun mücadele ettiği takım birinci oldu.

Erdem Yılmaztürk-Selim Gülmen-Moris Bicaco-Ali Rıza Veziroğlu.

İlhan Mansız-Kıvanç Oktay-Ali Nuri Türker-Mustafa Sarıoğlu.

Turnuvanın 1’incileri Ali Rıza Veziroğlu, Selim Gülmen, Erdem Yılmaztürk ve Moris Bicaco.

Ali Nuri Türker, Mustafa Sarıoğlu, Kıvanç Oktay, ve İlhan Mansız turnuvada 2’nci oldu.

3’üncülüğü elde eden Mehmet Kazan ve Baha Telli’ye ödülünü Erdem Kıramer takdim etti.