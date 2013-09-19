Golfün kralı günlüğü 7 bin dolarlık villada kalacak

Turkhis Airlines Open 2013 Golf Turnuvası 7-10 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak. Turnuvaya katılacak olan dünyanın en fazla para kazanan sporcu unvanına sahip Tiger Woods, şampiyona boyunca günlüğü 7 bin dolar olan ultra lüks villada kalacak.

Turkish Airlines Open 2013 Golf Turnuvası, 7-10 Kasım günleri arasında Serik İlçesi Belek Beldesi'nde yapılacak. Montgomerie Maxx Royal Golf Club sahalarında oynanacak turnuvaya, dünyaca ünlü golf oyuncusu Tiger Woods'un da aralarında bulunduğu 78 golfçü katılacak. Turnuvada dereceye girenlere toplam 7 milyon dolar ödül dağıtılacak.



WOODS'A ÖZEL VİLLA



Turnuvanın favorisi olarak gösterilen Amerikalı golfçü Tiger Woods, turnuva boyunca Montgomeria Maxroyal Golf Club'ın içindeki 'ultra lüks' villada konaklayacak. Dünyanın en fazla para kazanan sporcusu unvanına sahip Woods, günlüğü 7 bin dolar olan villada 4 gün konaklayacak. Golf sahasının içindeki villada, özel hamam, sauna, açık ve kapalı havuz, 4 lüks yatak odası, toplantı salonu, özel araç ve 24 saat oda hizmeti bulunuyor.



Maxroyal Otel Genel Müdürü Tarkan Aksoy, "Tiger Woods'u otelimizin en güzel villasında ağırlayacağız. Woods gibi dünyaca ünlü bir golfçünün Türkiye'ye ikinci defa gelmesi, Türk turizminin tanıtımı açısından çok önemli" dedi.



EUROPEAN TOUR FİNAL SERİSİNİN YARI FİNALİ



MAXX Royal'in golf sahası The Montgomerie Maxx Royal, 7-10 Kasım 2013 tarihleri arasında 11 aylık uzun bir maraton olan European Tour Final serisinin yarı finali olarak kabul edilen Turkish Airlines Open'a ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü golf sporcularını ağırlamaya hazırlanan The Montgomerie Maxx Royal, başarılı geçen 5 yılın ardından bu muhteşem final serisiyle Türkiye'de golf turizminin gelişmesine katkıda bulunacak.



DÜNYANIN EN İYİLERİ BELEK'TE



İlk defa 2012 yılında profesyonel golf turnuvası düzenleyerek önemli bir başarıya imza atan Türkiye Golf Federasyonu, bu yıl da Turkish Airlines Open'ı gerçekleştirecek.



Golfün yıldızları bir kez daha Türkiye'de buluşacak. Dünya sıralamasında ilk sırada bulunan Tiger Woods ile birlikte European Tour'un en iyi 78 oyuncusu Maxx Royal'in Golf Sahası'nda 7 milyon dolar toplam ödüllü turnuvada kıyasıya mücadele edecek.



Bu sene 7-10 Kasım tarihlerinde Kültür ve Turizm bakanlığımızın katkılarıyla oynanacak olan Turkish Airlines Open, European Tour Final serisinin Dubai'deki final öncesi en yüksek puanlı (7 Milyon dolar para ödüllü) müsabakası olup, Dünyanın 1 numarası Tiger Woods'un yanı sıra tur sıralamasındaki ilk 75 oyuncu ile birlikte 1 Türk amatör oyuncu ve Tour'daki ilk profesyonel oyuncumuz olarak Hamza Sayın mücadele edecek.



Müsabaka, tüm dünyada 39 kanalda 18 saat naklen yayınlanarak 500 milyon eve ulaşacak olup, toplamda 76 milyon dolarlık bir reklam görünürlüğü elde edecek.



GOLF FEDERASYONU BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU



Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu büyük turnuvaya Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Artık 21 golf sahamızın daha da artması gerekiyor. Bırakın İspanya ve Portekiz'i, Avrupa'nın kuzeyindeki İsveç, orta Avrupa'da kışın olağanca gücüyle hüküm sürdüğü Polonya ve Çek Cumhuriyeti, tesis açısından bizden önde. Onları yakalamamız lazım" dedi.



Ağaoğlu bir başka konuya da dikkat çekerek, "Bizim sporcularımız 17 yaşına kadar Avrupalı rakiplerinden önde ama sonraki gelişimlerinde ne yazık ki sporcuların arkalarında kalıyorlar. Nedeni gayet basit. Önce yüksek öğretim araya giriyor, ardından da askerlik konusu. Devletimiz bu iki konuya kulak verirse sadece golf değil, tüm amatör branşlarda da Türk sporcusu ne yapacağını ortaya koyar" diye konuştu.



Ahmet Ağaoğlu son olarak, dünyanın bir numaralı gelir kaynağı olan sporun golf olduğunu ileri sürerek, "Sadece Amerika'da 197 milyar dolar bütçeleri var ve bundan gelir elde ediyorlar. Bu da Amerika bütçesinin yüzde 1'i demektir" ifadelerini kullandı.



Namık Kemal KILINÇ/DHA