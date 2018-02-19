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Gomis: Hastalık değil, sadece düşüp bayılıyorum

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sahada yaşadığı olayla ilgili olarak, "Hastalık değil, sadece düşüp bayılıyorum. Tamamen strese bağlı bir durum. Gençliğimde de yaşadığım bir şeydi. Daha sonra kendimi iyi hissettiğim için oyuna devam ettim" dedi

19 Şubat 2018, Pazartesi 00:21
Gomis: Hastalık değil, sadece düşüp bayılıyorum
Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu. Müsabakada bir anda yere yığılan sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TAMAMEN STRESE BAĞLI BİR DURUM


Bu tür olayların bazen başına geldiğini belirten Gomis, "Bu bazen benim başıma geliyor. Hastalık değil, sadece düşüp bayılıyorum. Tamamen strese bağlı bir durum. Gençliğimde de yaşadığım bir şeydi. Daha sonra kendimi iyi hissettiğim için oyuna devam ettim. Üzgün olduğum nokta var kazanamamış olmamız" diye konuştu.

TESTLERDEN GEÇİP GELDİM

Kulüp doktoru Yener İnce oyuna devam etme konusunda konuştuklarını söyleyen Fransız futbolcu, "İyi olduğum konusunda garanti verdim. Oyuna devam edebileceğimi söyledim. Galatasaray’a gelmeden önce testler yapıldı. Testlerden geçip, geldim. Burada sadece kazanmamızı konuşmak isterdim. Kazanamamak beni etkiledi. Birinciliği kaybetmemiz beni etkiledi" şeklinde konuştu.

Son olarak taraftara da seslenen Gomis, "Merak etmesinler. Aslan gibi devam edeceğim. Tekrar çalışıp, aslan gibi sahaya çıkacağım" dedi.

Oğuzhan Ort İSTANBUL (İHA)

Bafetimbi Gomis sahada yere yığıldıBafetimbi Gomis sahada yere yığıldı


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