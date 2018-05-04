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Gomis iddialı konuştu: Avrupa sahnesinde yer alacağız

28 golle krallık tacını elinde tutan Gomis, gelecekten de umutlu. Şampiyonlar Ligi’ni işaret eden Fransız yıldız, “Şu anda 1 numaradayız ve Avrupa sahnesinde yer alacağız. Asıl bizi o zaman görün” dedi.

Gomis iddialı konuştu: Avrupa sahnesinde yer alacağız
Aslan’ın gol makinesi Gomis, katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Süper Lig’in gelişmekte olan bir lig olduğuna vurgu yapan Fransız yıldız, “Seneye daha da iyi bir lig olacak. Beşiktaş bu sene Avrupa’da iyi işler yaptı. Başakşehir iyi bir yolda ilerliyor. Biz de şu anda bir numaradayız. Gelecek sezon Avrupa sahnesinde yer alacağız. Avrupa’da Galatasaray olarak çok iyi işler yapacağımızdan şüphem yok” diye konuştu.
 

"GENÇLER SABIRLI OLSUN"


Gençler’e de tavsiyelerde bulunan başarılı oyuncu, “Genç futbolcular sabırlı olmalı. Çok çalışmalı. Forma şansı bulamadıklarında küsmemeli. Ben de Lyon’da oynadığım dönemlerde sıkıntılar yaşadım, ancak çok çalıştım, sabrettim ve karşılığını aldım” değerlendirmesinde bulundu.


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