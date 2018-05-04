Gomis iddialı konuştu: Avrupa sahnesinde yer alacağız

"GENÇLER SABIRLI OLSUN"

Erdinç Şahin

Aslan’ın gol makinesi, katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.’in gelişmekte olan bir lig olduğuna vurgu yapan Fransız yıldız, “Seneye daha da iyi bir lig olacak. Beşiktaş bu sene Avrupa’da iyi işler yaptı.iyi bir yolda ilerliyor. Biz de şu anda bir numaradayız. Gelecek sezon Avrupa sahnesinde yer alacağız. Avrupa’daolarak çok iyi işler yapacağımızdan şüphem yok” diye konuştu.Gençler’e de tavsiyelerde bulunan başarılı oyuncu, “Genç futbolcular sabırlı olmalı. Çok çalışmalı. Forma şansı bulamadıklarında küsmemeli. Ben de’da oynadığım dönemlerde sıkıntılar yaşadım, ancak çok çalıştım, sabrettim ve karşılığını aldım” değerlendirmesinde bulundu.