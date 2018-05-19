Gomis tarihe geçti

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, Göztepe'ye attığı golle 29 gole ulaştı ve bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı

19 Mayıs 2018, Cumartesi 21:09 Son Güncelleme: 19 Mayıs 2018, Cumartesi 21:12
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Galatasaray'ın golcü ismi Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'yı geride bıraktı. 

ALEX'İ GERİDE BIRAKTI

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon olurken, Fransız golcü Gomis de gol rekoru kırdı. Göztepe karşısında penaltıdan ağları sarsan Gomis, 29. golünü kaydederek, 28 gollü Alex de Souza'yı geride bırakarak bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanın sahibi oldu. 

İSTANBUL (İHA)


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