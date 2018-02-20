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Gomis'te şoke eden gerçek! Saklamışlar...

Vazovagal senkop hastalığı sebebiyle Kasımpaşa maçında kısa süreli baygınlık geçiren Bafetimbi Gomis'in Östersunds maçından önce aynı olayı yaşadığı ortaya çıktı.

Gomis'te şoke eden gerçek! Saklamışlar...
Vazovagal Senkop hastası olduğu bilinen, Fransa ve İngiltere günlerinde maç sırasında bayılan Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa maçında da yürekleri ağızlara getirdi. Lakin yıldız futbolcunun Galatasaray’da bu olayı ilk kez yaşamadığı ortaya çıktı.
 

İLK KEZ BAYGINLIK GEÇİRMEDİ


Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Kasımpaşa -Galatasaray maçının 6. dakikasında geçici şuur kaybı yaşayan Gomis’in görüntüsü izleyen herkesi etkilerken, Fransız futbolcunun Sarı-Kırmızı takımda ilk baygınlığını yaşamadığı ortaya çıktı. Vazovagal Senkop hastası olduğu bilinen Gomis’in aşırı stres altında olduğu dönemlerde görülen bu durumunun ilk olarak temmuzda Östersunds maçı öncesinde idmanda yaşandığı belirtildi.
 

SÖZLEŞMESİNDE TEK TARAFLI FESİH MADDESİ VAR


Geçirdiği nöbet sonrasında antrenmana devam eden Gomis’in, bu durumdan etkilenen takım arkadaşlarına “Merak etmeyin. Swansea’de devre arasında soyunma odasında bayıldım ancak 2. yarıda oyuna devam  ettim” dediği öğrenildi. Transferi öncesi durumu bilinen ve kapsamlı kontrollerden geçirilen Gomis’in sözleşmesinde, sağlık kurulunun da uyarısıyla, bu sorunla ilgili olarak tek taraflı fesih maddesi koyulmuştu.


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