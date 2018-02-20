Gomis'te şoke eden gerçek! Saklamışlar...

İLK KEZ BAYGINLIK GEÇİRMEDİ

SÖZLEŞMESİNDE TEK TARAFLI FESİH MADDESİ VAR

Erdinç Şahin

hastası olduğu bilinen,günlerinde maç sırasında bayılanmaçında da yürekleri ağızlara getirdi. Lakin yıldız futbolcununbu olayı ilk kez yaşamadığı ortaya çıktı.Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre;maçının 6. dakikasında geçici şuur kaybı yaşayan Gomis’in görüntüsü izleyen herkesi etkilerken, Fransız futbolcununtakımda ilk baygınlığını yaşamadığı ortaya çıktı.hastası olduğu bilinen’in aşırı stres altında olduğu dönemlerde görülen bu durumunun ilk olarak temmuzdamaçı öncesinde idmanda yaşandığı belirtildi.Geçirdiği nöbet sonrasında antrenmana devam eden’in, bu durumdan etkilenen takım arkadaşlarına “Merak etmeyin.devre arasında soyunma odasında bayıldım ancak 2. yarıda oyuna devam ettim” dediği öğrenildi. Transferi öncesi durumu bilinen ve kapsamlı kontrollerden geçirilen Gomis’in sözleşmesinde, sağlık kurulunun da uyarısıyla, bu sorunla ilgili olarak tek taraflı fesih maddesi koyulmuştu.