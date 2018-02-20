Gomis'te şoke eden gerçek! Saklamışlar...

Vazovagal Senkop
hastası olduğu bilinen, Fransa ve İngiltere
günlerinde maç sırasında bayılan Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa
maçında da yürekleri ağızlara getirdi. Lakin yıldız futbolcunun Galatasaray’da
bu olayı ilk kez yaşamadığı ortaya çıktı.
İLK KEZ BAYGINLIK GEÇİRMEDİ
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Kasımpaşa -Galatasaray
maçının 6. dakikasında geçici şuur kaybı yaşayan Gomis’in görüntüsü izleyen herkesi etkilerken, Fransız futbolcunun Sarı-Kırmızı
takımda ilk baygınlığını yaşamadığı ortaya çıktı. Vazovagal Senkop
hastası olduğu bilinen Gomis
’in aşırı stres altında olduğu dönemlerde görülen bu durumunun ilk olarak temmuzda Östersunds
maçı öncesinde idmanda yaşandığı belirtildi.
SÖZLEŞMESİNDE TEK TARAFLI FESİH MADDESİ VAR
Geçirdiği nöbet sonrasında antrenmana devam eden Gomis
’in, bu durumdan etkilenen takım arkadaşlarına “Merak etmeyin. Swansea’de
devre arasında soyunma odasında bayıldım ancak 2. yarıda oyuna devam ettim” dediği öğrenildi. Transferi öncesi durumu bilinen ve kapsamlı kontrollerden geçirilen Gomis’in sözleşmesinde, sağlık kurulunun da uyarısıyla, bu sorunla ilgili olarak tek taraflı fesih maddesi koyulmuştu.
Erdinç Şahin