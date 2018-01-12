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Gomis’ten Aleyna Tilki açıklaması: Şarkıyı çekinerek söylüyorum

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Aleyna Tilki'nin kendisiyle özdeşleşen 'Sen olsan bari' şarkısını çekinerek söylediğini açıkladı.

12 Ocak 2018, Cuma 10:40
Gomis’ten Aleyna Tilki açıklaması: Şarkıyı çekinerek söylüyorum
Süper Lig’in ilk yarısında attığı 14 golle Galatasaray’ı zirve yarışında tutan, gol krallığının en büyük adaylarından, sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi Bafetimbi Gomis, Antalya kampında önemli açıklamalarda bulundu.

Gomis sosyal medyada taraftarların da desteğiyle söylediği ve dans ettiği Aleyna Tilki’nin ‘Sen olsan bari’ adlı şarkısını çekinerek söylediğini açıkladı.



İşte Gomis röportajından satır başları:

Aleyna Tilki’nin ‘Sen olsan bari’ şarkısı ile özdeşleştin ve gol sevincin de çok konuşuluyor. Bu durum için neler söylersin?

“Aleyna Tilki’nin bu şarkısını aslında biraz da korkarak, çekinerek kullanıyorum. Çünkü bu onun şarkısı ve şarkı artık benimle özdeşleşmeye başladı. O yüzden Aleyna’dan biraz çekiniyorum. Ancak bu şarkının bu kadar genç ve başarılı biri tarafından söylenmesi çok hoşuma gidiyor. Bu kadar genç yaşta bu kadar başarılı olması çok güzel bir şey. Sevincimle ilgili şunu söyleyebilirim, ben bu sevinç için de Galatasaray’ı seçtim. İstanbul’un bütün kulüpleri ile ilgili görüşme şansım oldu. Ancak Galatasaray’la görüştüğüm zaman kendimin Galatasaray’la ne kadar özdeşleştiğini gördüm…”

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