Gomis’ten Aleyna Tilki açıklaması: Şarkıyı çekinerek söylüyorum

Aleyna Tilki'den Bafetimbi Gomis'e büyük jest

Erdinç Şahin

’in ilk yarısında attığı 14 gollezirve yarışında tutan, gol krallığının en büyük adaylarından, sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi, Antalya kampında önemli açıklamalarda bulundu.sosyal medyada taraftarların da desteğiyle söylediği ve dans ettiği’ninadlı şarkısını çekinerek söylediğini açıkladı.“Aleyna Tilki’nin bu şarkısını aslında biraz da korkarak, çekinerek kullanıyorum. Çünkü bu onun şarkısı ve şarkı artık benimle özdeşleşmeye başladı. O yüzden Aleyna’dan biraz çekiniyorum. Ancak bu şarkının bu kadar genç ve başarılı biri tarafından söylenmesi çok hoşuma gidiyor. Bu kadar genç yaşta bu kadar başarılı olması çok güzel bir şey. Sevincimle ilgili şunu söyleyebilirim, ben bu sevinç için de Galatasaray’ı seçtim. İstanbul’un bütün kulüpleri ile ilgili görüşme şansım oldu. Ancakgörüştüğüm zaman kendimin Galatasaray’la ne kadar özdeşleştiğini gördüm…”