Gomis'ten çarpıcı açıklama: Bir daha penaltı atmam!

DÖNÜŞ YOLUNDA AÇIKLADI

Erdinç Şahin

Ligde toplamda 3 penaltı kaçıran ve son olarak’da bu vuruştan yararlanamayan’ın yıldız forveti, maç sonunda gözyaşlarına boğulmuştu.Muslera’nın son saniyedeki kurtarışının ardından hakemin bitiş düdüğüyle birlikte yere çöken Fransız yıldız, ağlamaya başladı. Sosyal medyada kendisini teselli etmeye çalışan taraftarlara, “Birçok kulüpte oynadım ama Galatasaray benim için çok farklı. Penaltı kaçırdım ve bunun ağırlığını kaldıramadım. Kendimi tutamadım” yanıtını verdi.G.Saray kafilesi dönüş yolundayken Gomis arkadaşlarına aldığı kararı açıkladı. 32 yaşındaki forvet, “Eğer kalan 2 haftada penaltı kazanırsak ben atmayacağım. Belki çok farklı önde olduğumuz bir maçta böyle bir şans gelirse kullanırım ama kritik bir skorda penaltı kullanmam. Yine kaçırırsam ve takım puan kaybederse bununla başa çıkamam. Sahada elimden geleni yapacağım. Ancak penaltılarda yokum. Benim yerime bu işi yapabilecekler var. Ben sadece atışı kullanan arkadaşıma destek veririm” dedi.