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Gomis'ten o iddialara yanıt

Bafetimbi Gomis, sakatlığı ile ilgili yapılan spekülasyonlara cevap verdi

24 Ocak 2018, Çarşamba 21:38
Gomis'ten o iddialara yanıt
Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanında forma giyemeyen ve parasını alamadığı için kadroya girmediği dedikoduları konuşulan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
 

'İNSANLARIN BÖYLE DÜŞÜNMESİ BENİ ÜZDÜ VE ŞAŞIRTTI'


Kayseri deplasmanından sakatlığı sebebiyle oynayamadığını ifade eden Gomis, Galatasaraylı taraftarlarla paylaştığı bir gol sevincinin fotoğrafını paylaşırken altına, "İnsanların ödeme sorunu yüzünden oynamayı reddedecek bir oyuncu olduğumu düşünmesi beni üzdü ve şaşırttı.

Sakatlandım ve takım arkadaşlarıma yardım edemediğim için en çok üzülen benim. Hepimizin amacı aynı, şampiyon olmak.

Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemeyen kötü insanları dinlemeyin. Size güvendiğim gibi, siz de bana güvenin" notunu düştü.


 


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