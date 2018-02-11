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Gomis'ten şehitler için başsağlığı mesajı

Galatasaray'ın Senegal asıllı Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı paylaştı

11 Şubat 2018, Pazar 23:28
Gomis'ten şehitler için başsağlığı mesajı
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Gomis, "Tanrı'dan şehitlerimiz için rahmet, aileleri ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm." açıklamasında bulundu.

Gomis'in sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafta, Afrin'de dün şehit düşen 11 askerin isimleri ve Türk bayrağı yer aldı. Gomis'in paylaşımında, "Başın sağ olsun Türkiyem" yazısı bulundu.

'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Bafetimbi Gomis, paylaşımında, "Belki bizler için hayat devam ediyor ama 11 şehidin ailesinin evine ateş düştü. Tanrı'dan şehitlerimiz için rahmet, aileleri ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı futbolcunun paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni alırken, birçok takipçisi de yorumlarla Gomis'e teşekkür etti.

AA

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