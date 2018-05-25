Galatasaray'ın Fransız yıldızı ve Spor Toto Süper Lig'in rekorla gol kralı Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı. Fenerbahçeli Volkan Demirel'in görseli olduğu görsel ile poz veren Gomis, "Zaferin güzelliği ancak büyük rakiplerle mümkündür." ifadelerini kullandı.

GÖNDERME Mİ?

Bu paylaşım, bir yandan sarı kırmızılı takımın futbolcusunun 'Rakiplere olan saygısı' olarak yorumlanırken, diğer yandan da eliyle 4 işareti yapması, Fenerbahçe'ye gönderme olarak algılandı.