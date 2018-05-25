Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına tam destek veren Fransız futbolcu, ilk olarak Türk halkı ile ilgili düşüncelerini paylaştı ve "Türkiye inanılmaz bir ülke ve çok keyif alarak yaşıyorum. Ailemle buraya iyi uyum sağladık. İnsanlar çok sıcakkanlı, misafirperver ve saygılılar" diye konuştu. Gomis, bu sezon gol krallığı yaşadığı yeni stadyumlar için "Muhteşem" tanımlamasını yaptı ve "Hükümet tarafından gerçekleştirilen inanılmaz bir çalışma var. İyi altyapıya sahip muhteşem stadyumlar inşa edilmiş. UEFA EURO 2024 Türkiye'de yapılırsa stadyumların dolacağına eminim" dedi. Bafetimbi Gomis, Türkiye'de düzenlenecek bir Avrupa Futbol Şampiyonası'nın nasıl olabileceğine yönelik ise şu ipuçlarını verdi: "Turistler ve futbol taraftarları, Türkiye'de gerçekleşecek bu organizasyona katılmaktan mutluluk duyacaktır. Türkiye'nin büyük bir organizasyonu düzenleyebilecek deneyim ve kabiliyeti var. Böylesi bir ambiyansı başka bir yerde göremezsiniz."