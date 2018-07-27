Gonca Akkuş kimdir?

Geçen mayıs ayında Uğur Akkuş ile olaylı bir şekilde ayrılan Gonca Akkuş, bugün teve 2'de yayınlanan ve Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunduğu "2. Sayfa" programına konuk oluyor. Gonca Akkuş'un programda yapacağı açıklamalar merak edilirken hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı.

GONCA AKKUŞ KİMDİR?

Ebru Şallı’nın yeni sevgilisi Uğur Akkuş, yatırım danışmanlığı yapıyor. İki çocuk babası olan Uğur Akkuş, Gonca Derin Akkuş ile geçen mayıs ayında boşandı. Ancak Ebru Şallı-Uğur Akkuş'un el ele çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Gonca Derin Akkuş'un 10 yıllık evliliğini bitirdi. Eski eşiyle daha öncesinde de problemleri olduğunu belirten Gonca Akkuş, ‘Büyük bir şok yaşadım. Serumla ayaktayım. Teknedeki hallerini gördünüz boşanacağım. Geçen sene bu zamanlar darptan dolayı boşanma davası açmıştım. Kendisinin öfke kontrol problemi var. Bana tedavi olacağını ve bir daha yapmayacağını söylediği için affettim ve barıştık…’ demişti.