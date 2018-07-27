Gonca Sağlam: Ellerinde özel görüntülerim var

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Ebru Şallı-Uğur Akkuş'un el ele çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Gonca Sağlam ihaneti öğrenmişti. Geçen mayıs ayında Uğur Akkuş ve Gonca Sağlam 10 yıllık evliliğini bitirdi.

Bugün teve2'de yayınlanan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunduğu "2. Sayfa" programına konuk olan Gonca Sağlam yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

'3 AY BOYUNCA AKIL HASTANESİNE GİTTİM'

"Ben 8 ay boyunca çocuklarımdan uzak kaldım, göremedim. Benim akıl sağlığımın yerinde olmadığını iddia ederek çocuklarımı elimden aldılar. Gittim Bakırköy'e sağlık raporu aldım. Düşünsenize sağlıklısınız, kendi çocuğunuzu görmek için akıl hastanesinde yatmanız isteniyor. 3 ay boyunca Bakırköy'e gittim. Tetkikler yaptılar, testler yaptılar. Amatem'e gönderdiler, bir görevlinin yanında idrarımı yapmak zorunda kaldım. Çocuğuma kavuşmak için katlandım ama çok etkilendim.

'KONUŞURSAM 500 BİN TL ÖDEYECEĞİM'

Ben boşanırken protokole imza attım, olumlu ya da olumsuz konuşmamam gerek. Konuşursam 500 bin TL ödeyeceğim ama benim çok üstüme gelirlerse konuşurum paramı da öderim. Beni tehdit ediyorlar, elimizde görüntülerin var diye. Ben baygınken yatak odamda çekilmiş görüntüler. Sinem Gedik'in başına gelenler benim başıma da geldi. Star Tv'den aradılar, 'Elimizde çok fena görüntülerin var yayınlamayacağız tabii ki ama haberin olsun' dediler. Beni bayıltmışlar, benim başıma gelen şeyler çok planlı şeyler. Ben de eski eşime tehdit ve şantaj davası açtım.

'SİNEM GEDİK'E ÇOK ÜZÜLDÜM'

Sinem Gedik davasına da çok üzüldüm. Bu tarz adamlar yuvalarını korumak istiyorlar, başkalarıyla birlikte olup geri dönüyorlar. Ama eşleri bunu ortaya çıkarınca boşanmak zorunda kalıyorlar. Sonra olay para mevzusuna dönüyor. Aynı mantık yani. Tehditle bir şey yapmalar falan. Boşandıkları zaman geride kalan kadın ölsün bitsin istiyorlar.

'EBRU'YA ELDEN 500 BİN TL GİTMİŞ!'

Ebru Şallı'nın bir yakını bana 'Bu kadının gündeme gelmek çok hoşuna gidiyor' dedi. Şallı'nın bütün sırlarını bana anlatıyor bu kişi. İlk aldatıldığımda kendimi Ebru ile kıyasladım. Parasız kalmayan bir kadın evli bir adamla bir şeyler yaşamaz. Geçen sene mart ayında şirketten 500 bin TL Ebru Şallı'ya elden gönderilmiş çalışanlar bana anlattılar bunu.

'50 KİLODAN 42 KİLOYA DÜŞTÜM'

O fotoğrafları gazetelerde gördüm ama olsun güçlendim, içimdeki gücü keşfettim. Ebru Şallı inşallah evlenir Allah mutlu etsin ama Ebru Şallı bu evliliğin içinde mutlu olamaz. Üzüntüden 8 kilo verdim.''

'ALYANSI DEĞİL POPOSUNU...'

Gonca Sağlam, geçen günlerde verdiği bir röportajda nişan yüzüğünü gösteren Ebru Şallı için de şu sözleri söyledi:

"Ebru Şallı'ya başından beri kızdığım nokta şu, ben bilmiyordur diye evli olduğunu söyledim, o da benim haberim var dedi. Bir şu sözü beni çok geriyor: 'Gonca Akkuş'un evliliği 4 yıl önce bitti' dedi. Nasıl bitsin, 4 yaşındaydı benim çocuğum zaten. Ama bence Ebru Şallı, muhakeme yapacak bir kadın değil. Ona ne derlerse onu yapıyor. Sürekli de poposunu gösteriyor. Neden anlamıyorum. Ahlak kriterleri de yok bence. Çok yakınından birisi de, Ebru Şallı'nın her şeyini bana anlatıyor. En ufak sırrından en büyüğüne kadar. Hem de benim onun hakkında konuşmamaın hoşuna gittiğini söyledi. Gündemde kalmaktan hoşlanan birisi olduğunu dile getirdi.

Sanki ben onun kocasını elinden almışım gibi davranıyor.''

'KARŞIMDA BİR SERENAY SARIKAYA OLSAYDI...'

"İlk başlarda bakıyordum Ebru'nun sosyal medyasına. İster istemez insan bakıyor. Fiziksel olarak kıyaslamadım. İlk aldatıldığınız zaman "ben yetersiz miyim, güzel değil miyim "oluyor. Karşımda bir Serenay Sarıkaya olsaydı daha kötü olurdum ama Ebru Şallı’da o kadar kötü olmadım."

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'TEKRAR BARIŞIR MISINIZ?'

'Tekradan barışır mısınız' sorusuna ise Gonca Akkuş "Seninle birlikte olması gereken adam başkasıyla birlikte. Benim hiç kimseye karşı kırgınlığım, kızgınlığım kalmadı. Ebru Şallı'nın eve girmesi canımı yaktı. Rahat rahat girebilir şimdi. Artık onları takip etmiyorum, 1 aydır artık umrumda değiller. Bazen beni çıldırtıyor. Sanki ben onun kocasını elinden almışım. Evlilik bitiyorsa o evliliğin içindeki insanların suçu" cevabını verdi.



